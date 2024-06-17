TRT 1 CANLI İZLE || Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 grup maçları TRT 1 canlı yayın izle ekranı (Belçika-Slovakya)

TRT 1 canlı izle ekranı bugün oynanacak EURO 2024 Belçika-Slovakya ve Avusturya Fransa müsahabakalarını izlemek isteyen futbolsevelerin gündemindeki yerini aldı. Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, turnuvada F Grubu'nda yer alıyor. TRT 1 canlı yayın izle ekranı için arama motorları çalıştırılıyor. İşte EURO 2024 grup maçları için TRT 1 canlı izle ekranı ve frekans bilgileri.