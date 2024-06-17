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Haberler Galeri TRT 1 CANLI İZLE || Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 grup maçları TRT 1 canlı yayın izle ekranı (Belçika-Slovakya)
Giriş Tarihi: 17.06.2024 19:03 Güncelleme Tarihi: 17.06.2024 19:06

TRT 1 CANLI İZLE || Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 grup maçları TRT 1 canlı yayın izle ekranı (Belçika-Slovakya)

17. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 24) kapsamında TRT 1 canlı izle ekranı için arama motorları çalıştırıyor. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te bugün 3 maç oynanacak. Belçika Slovakya ve Avusturya Fransa maçı TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak. Bugün oynanacak maçların ardından D ve E Grubu'ndaki ilk maçlar tamamlanıyor. İşte TRT 1 canlı izle ekranı ve frekans bilgileri ile Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 grup maçları canlı yayın izle linki…

TRT 1 CANLI İZLE || Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 grup maçları TRT 1 canlı yayın izle ekranı Belçika-Slovakya

TRT 1 canlı izle ekranı bugün oynanacak EURO 2024 Belçika-Slovakya ve Avusturya Fransa müsahabakalarını izlemek isteyen futbolsevelerin gündemindeki yerini aldı. Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, turnuvada F Grubu'nda yer alıyor. TRT 1 canlı yayın izle ekranı için arama motorları çalıştırılıyor. İşte EURO 2024 grup maçları için TRT 1 canlı izle ekranı ve frekans bilgileri.

TRT 1 CANLI İZLE || Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 grup maçları TRT 1 canlı yayın izle ekranı Belçika-Slovakya

17 HAZİRAN 2024 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI MAÇLARI

16.00: Romanya-Ukrayna
19.00: Belçika-Slovakya
22.00: Avusturya-Fransa

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TRT 1 CANLI İZLE || Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 grup maçları TRT 1 canlı yayın izle ekranı Belçika-Slovakya

EURO 2024 GRUP MAÇLARI CANLI İZLE

Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 grup maçlarını canlı takip etmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.:

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

TRT 1 CANLI İZLE || Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 grup maçları TRT 1 canlı yayın izle ekranı Belçika-Slovakya

TRT FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 4A

Frekans 11794

Polarizasyon V(Dikey)

Sembol Oranı 30000

FEC ¾

TRT 1 CANLI İZLE || Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 grup maçları TRT 1 canlı yayın izle ekranı Belçika-Slovakya

A MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ

EURO 2024'te F Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı, sırasıyla Gürcistan, Portekiz ve Çekya ile karşılaşacak.

Türkiye ilk maçına 18 Haziran Salı günü Gürcistan karşısında çıkacak. İkinci maç 22 Haziran Cuma Portekiz ile oynanacak. Son maç ise 26 Haziran Çekya ile yapılacak.

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