Giriş Tarihi: 17.06.2024 19:03
Güncelleme Tarihi: 17.06.2024
19:06
TRT 1 CANLI İZLE || Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 grup maçları TRT 1 canlı yayın izle ekranı (Belçika-Slovakya)
17. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 24) kapsamında TRT 1 canlı izle ekranı için arama motorları çalıştırıyor. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te bugün 3 maç oynanacak. Belçika Slovakya ve Avusturya Fransa maçı TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak. Bugün oynanacak maçların ardından D ve E Grubu'ndaki ilk maçlar tamamlanıyor. İşte TRT 1 canlı izle ekranı ve frekans bilgileri ile Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 grup maçları canlı yayın izle linki…