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Haberler Galeri Türkiye Avusturya milli maç! EURO 2024 son 16 turu Türkiye Avusturya maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 02.07.2024 00:00 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 00:00

Türkiye Avusturya milli maç! EURO 2024 son 16 turu Türkiye Avusturya maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

A Milli Takımımızın, EURO 2024 macerası tüm hızıyla devam ederken Türkiye Avusturya maçı heyecanla bekleniyor. Son 16 turuna adını yazdırmayı başarmasıyla Türkiye- Avusturya maçı ne zaman, hangi kanalda sorusu araştırılmaya başladı. A Milli Takım EURO 2024 F grubu mücadelesinin son maçında Çekya ile karşı karşıya geldi. 2-1'lik skorla kazanarak bir üst tura yükseldi. Ay-yıldızlı ekip son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Avusturya milli maç! EURO 2024 son 16 turu Türkiye Avusturya maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

A Milli Takım son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya geliyor. F grubuna 3-1'lik galibiyetle başlayan ay yıldızlılar Portekiz maçında 3-0 mağlup oldu. Son maçı 2-1 galibiyetle tamamlayan takım son 16 turuna hak kazandı. Son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar

Türkiye Avusturya milli maç! EURO 2024 son 16 turu Türkiye Avusturya maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

TÜRKİYE AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
29 Haziran itibarıyla başlayacak EURO 2024 son 16 maçlarında Türkiye Avusturya maçı 2 Temmuz günü ekranlara gelecek. Heyecanlı mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

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Türkiye Avusturya milli maç! EURO 2024 son 16 turu Türkiye Avusturya maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

TÜRKİYE AVUSTURYA MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?
Türkiye Avusturya karşılaşması TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

Türkiye Avusturya milli maç! EURO 2024 son 16 turu Türkiye Avusturya maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

EURO 2024 SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ VE MAÇ TAKVİMİ

2 Temmuz Salı:
19.00 Romanya-Hollanda (Münih Futbol Arena)
22.00 Avusturya-Türkiye (Leipzig Stadı)

Türkiye Avusturya milli maç! EURO 2024 son 16 turu Türkiye Avusturya maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

TRT 1 UYDU FREKANS BILGILERI

Uydu: Türksat 4A

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