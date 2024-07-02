Türkiye Avusturya milli maç! EURO 2024 son 16 turu Türkiye Avusturya maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 02.07.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
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A Milli Takımımızın, EURO 2024 macerası tüm hızıyla devam ederken Türkiye Avusturya maçı heyecanla bekleniyor. Son 16 turuna adını yazdırmayı başarmasıyla Türkiye- Avusturya maçı ne zaman, hangi kanalda sorusu araştırılmaya başladı. A Milli Takım EURO 2024 F grubu mücadelesinin son maçında Çekya ile karşı karşıya geldi. 2-1'lik skorla kazanarak bir üst tura yükseldi. Ay-yıldızlı ekip son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?