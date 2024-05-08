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Haberler Yaşam A Spor canlı izle 8 Mayıs yayın akışı: ZTK Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı A Spor canlı yayın ekranında!
Giriş Tarihi: 08.05.2024 10:56 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 11:00

A Spor canlı izle 8 Mayıs yayın akışı: ZTK Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı A Spor canlı yayın ekranında!

A Spor canlı izle 8 Mayıs yayın akışı ile takip edilmeye başladı. Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında son maç takip ediliyor. Beşiktaş'ın ilk finalist olması ardından rakip takım da belli oluyor. Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı canlı yayın şifresiz olarak A Spor ekranlarından takip edilecek. Bu noktada frekans bilgileri gündemde. Taraftarlar ekran başında yerini aldı. İşte, A Spor canlı izle HD ekranı...

A Spor canlı izle 8 Mayıs yayın akışı: ZTK Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı A Spor canlı yayın ekranında!

A Spor canlı izle Türkiye Kupası yarı final son maçında takip ediliyor. Kanalda yayımlanacak Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı canlı yayın başında yerini almaya hazırlanan taraftarlar final bileti için nefeslerini tuttu. A Spor yayın akışı ve frekans bilgileri araştırılıyor. İşte, A Spor canlı izle 8 Mayıs 2024...

A Spor canlı izle 8 Mayıs yayın akışı: ZTK Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı A Spor canlı yayın ekranında!

FATİH KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşması Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı 8 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak.

Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

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A Spor canlı izle 8 Mayıs yayın akışı: ZTK Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı A Spor canlı yayın ekranında!

A SPOR YAYIN AKIŞI - 8 MAYIS 2024

08:00 Sabah Sporu – canlı

11:00 Spor Ajansı – canlı

14:00 Gün Ortası – canlı

15:00 Kupa Günü – canlı

16:30 Türkiye'nin Kupası – canlı

18:30 Türkiye'nin Kupası Maça Doğru – canlı

20:30 V.F. Karagümrük&Trabzonspor – canlı

22:15 Türkiye'nin Kupası – canlı

A Spor canlı izle 8 Mayıs yayın akışı: ZTK Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı A Spor canlı yayın ekranında!

A SPOR CANLI İZLE

Aşağıdaki bağlantıdan A Spor canlı yayına ulaşabilirsiniz:

A SPOR CANLI YAYIN İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

A Spor canlı izle 8 Mayıs yayın akışı: ZTK Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı A Spor canlı yayın ekranında!

A SPOR FREKANSLAR

FREKANS: 12053 Mhz
SYMBOL RATE: 27500
POLARİZASYON: H ( Yatay )
FEC: 5/6
DIGITURK: 88. kanal
TİVİBU: 81. kanal
D-SMART: 80. kanal
KABLO TV: 142 ve 143 . Kanal

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