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Haberler Yaşam A101 AKTÜEL KATALOG 6 HAZİRAN || A101’de bu hafta neler var? Tiny House, Şişme Kano Seti geliyor!
Giriş Tarihi: 05.06.2024 09:44 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 09:44

A101 AKTÜEL KATALOG 6 HAZİRAN || A101’de bu hafta neler var? Tiny House, Şişme Kano Seti geliyor!

A101 aktüel katalog ile 6 Haziran Perşembe tarihinde mağazada satışa çıkacak ürünler belli oldu. Bu hafta birbirinden farklı ürünlerin yer aldığı katalogda 6500 Flat Tiny House ilgililerini heyecanlandırdı. 399.900 TL'den satışa çıkan Tiny House alıcılarını bekliyor. Bu hafta A101 aktüel katalog ile No- Frost Buzdolabı, Akıllı Kamera, Şarjlı Dik Süpürge, Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi gibi her ihtiyaca uygun teknolojik ürünler yer alıyor. İşte, 6 Haziran A101 aktüel katalog!

A101 AKTÜEL KATALOG 6 HAZİRAN || A101’de bu hafta neler var? Tiny House, Şişme Kano Seti geliyor!

A101 aktüel katalog ile 6 Haziran Perşembe günü satışa çıkacak ürünlerle yaza hazırlık başlıyor. Birbirinden farklı teknolojik ürünlerin yanı sıra, yaz ayında kullanılacak plaj ürünleri de satışta olacak. Deniz yatağı, dalış maskesi, deniz yatağı, şişme oyun havuzu, palet seti ve daha fazlası bu Perşembe A101'de!

A101 AKTÜEL KATALOG 6 HAZİRAN || A101’de bu hafta neler var? Tiny House, Şişme Kano Seti geliyor!

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER 6 HAZİRAN

Pirge Duo Profesyonel Kasap Kurban Bıçak Seti 3'lü 849 TL

Et Dövme Demiri 149 TL

Castle Piknik Termosu 6,5 L 249 TL

Aprilla Kablosuz Sinek Öldürücü 249 TL

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A101 AKTÜEL KATALOG 6 HAZİRAN || A101’de bu hafta neler var? Tiny House, Şişme Kano Seti geliyor!

JVC 55' 4K Ultra HD Smart tv 13.999 TL

JVC 50' UHD Smart Led Tv 11.499 TL

Toshiba 43' UHD Smart Led Tv 9.999 TL

Hi-Level 32' Webos HD Ready Tv 4.799 T

Onvec X100 Akıllı Kamera 749 TL

A101 AKTÜEL KATALOG 6 HAZİRAN || A101’de bu hafta neler var? Tiny House, Şişme Kano Seti geliyor!

Homend Dustrider Şarjlı Dik Süpürge 6.499 TL

Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.499 TL

Kiwi Türk Kahve Makinesi 799 TL

Kiwi Buharlı Temizleyici 749 TL

Arzum Cleancompact Elektrikli Süpürge 2.999 TL

Arzum Starry El Belnder Seti 1.199 TL

Aprilla Saç Kurutma Makinesi 279 TL

A101 AKTÜEL KATALOG 6 HAZİRAN || A101’de bu hafta neler var? Tiny House, Şişme Kano Seti geliyor!

ESCAMP 6500 FLAT TİNY HOUSE 399.900 TL

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