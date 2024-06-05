A101 AKTÜEL KATALOG 6 HAZİRAN || A101’de bu hafta neler var? Tiny House, Şişme Kano Seti geliyor!

A101 aktüel katalog ile 6 Haziran Perşembe günü satışa çıkacak ürünlerle yaza hazırlık başlıyor. Birbirinden farklı teknolojik ürünlerin yanı sıra, yaz ayında kullanılacak plaj ürünleri de satışta olacak. Deniz yatağı, dalış maskesi, deniz yatağı, şişme oyun havuzu, palet seti ve daha fazlası bu Perşembe A101'de!