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A101 AKTÜEL KATALOG 6 HAZİRAN || A101’de bu hafta neler var? Tiny House, Şişme Kano Seti geliyor!
Giriş Tarihi: 05.06.2024 09:44
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
09:44
A101 AKTÜEL KATALOG 6 HAZİRAN || A101’de bu hafta neler var? Tiny House, Şişme Kano Seti geliyor!
A101 aktüel katalog ile 6 Haziran Perşembe tarihinde mağazada satışa çıkacak ürünler belli oldu. Bu hafta birbirinden farklı ürünlerin yer aldığı katalogda 6500 Flat Tiny House ilgililerini heyecanlandırdı. 399.900 TL'den satışa çıkan Tiny House alıcılarını bekliyor. Bu hafta A101 aktüel katalog ile No- Frost Buzdolabı, Akıllı Kamera, Şarjlı Dik Süpürge, Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi gibi her ihtiyaca uygun teknolojik ürünler yer alıyor. İşte, 6 Haziran A101 aktüel katalog!