Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta Salı ve Cuma günleri alternatif ürünleri ile raflarda yerini alacak olan ürünler tüketicilerin beğenisine sunulacak. BİM aktüel ürünler listesinde; katlanabilir elektrikli bisiklet, 4 bölmeli derin dondurucu, buzluk termos, çok fonksiyonlu buharlı temizleyici gibi ürünler yer alırken aynı zamanda krep tavası, blender seti, kapaklı sürahi, borcam kek kalıbı gibi mutfak araç gereçleri yer alıyor olacak. İşte BİM 24-27 Mayıs 2022 aktüel ürünler tam listesi.