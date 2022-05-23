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Haberler Yaşam BİM 24-27 Mayıs 2022 aktüel ürünler tam listesi yayında! Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Giriş Tarihi: 23.05.2022 13:30 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 13:30

BİM 24-27 Mayıs 2022 aktüel ürünler tam listesi yayında! Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta Salı ve Cuma günleri alternatif ürünleri ile raflarda yerini alacak olan ürünler tüketicilerin beğenisine sunulacak. BİM aktüel ürünler listesinde; katlanabilir elektrikli bisiklet, 4 bölmeli derin dondurucu, buzluk termos, çok fonksiyonlu buharlı temizleyici gibi ürünler yer alırken aynı zamanda krep tavası, blender seti, kapaklı sürahi, borcam kek kalıbı gibi mutfak araç gereçleri yer alıyor olacak. İşte BİM 24-27 Mayıs 2022 aktüel ürünler tam listesi.

BİM 24-27 Mayıs 2022 aktüel ürünler tam listesi yayında! Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta BİM aktüel ürünler listesinde yiyecek ve içecek ürünlerinde pek çok çeşit indirim yer alacak. Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak olan alternatif ürünler her hafta tüketicilerin beğenisine sunulurken elektronikten tekstil ürünlerine, mutfak araç gereçlerinden ev tekstiline varana kadar çokça ürün olacak. İşte BİM 24-27 Mayıs 2022 aktüel ürünler listesi.

BİM 24-27 Mayıs 2022 aktüel ürünler tam listesi yayında! Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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BİM 24-27 Mayıs 2022 aktüel ürünler tam listesi yayında! Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM 24-27 Mayıs 2022 aktüel ürünler tam listesi yayında! Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM 24-27 Mayıs 2022 aktüel ürünler tam listesi yayında! Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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