BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta BİM aktüel ürünler listesinde yiyecek ve içecek ürünlerinde pek çok çeşit indirim yer alacak. Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak olan alternatif ürünler her hafta tüketicilerin beğenisine sunulurken elektronikten tekstil ürünlerine, mutfak araç gereçlerinden ev tekstiline varana kadar çokça ürün olacak. İşte BİM 24-27 Mayıs 2022 aktüel ürünler listesi.