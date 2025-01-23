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BİM AKTÜEL İNDİRİMLERİ 24 OCAK CUMA || Bim aktüel katalog ile Lazer Epilasyon Cihazı, dikey süpürge...
Giriş Tarihi: 23.01.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
14:32
BİM AKTÜEL İNDİRİMLERİ 24 OCAK CUMA || Bim aktüel katalog ile Lazer Epilasyon Cihazı, dikey süpürge...
BİM'in yeni hafta aktüel kataloğu yayınlandı! 24 Ocak 2025 tarihlerinde satışa sunulacak ürünler arasında dikkat çeken fırsatlar yer alıyor. 5'li bıçak setinden epilasyon cihazına, tunik-pantolon kombininden ev tekstili ürünlerine kadar pek çok seçenek aktüel satış günlerinde avantajlı fiyatlarla raflarda olacak. İşte, BİM aktüel 24 Ocak 2025 kataloğu...