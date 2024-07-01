BİM AKTÜEL KATALOG 2-5 Temmuz 2024 indirimleri: Çadır, kamp sandalyesi, ATV, elektrikli bisiklet bu hafta BİM’de!

BİM aktüel ürünler indirim raflarında yerini alıyor. Bu hafta genellikle yaz aylarında kullanılan eşyalar dikkat çekiyor. Deniz ve havuz kenarına kullanılacak pek çok ürün alışveriş tutkunlarının gündeminde. Bu hafta BİM'de elektronikten mutfak araç gereçlerine birçok ürün takip ediliyor. İşte, 2-5 Temmuz BİM aktüel katalog...