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BİM AKTÜEL KATALOG 2-5 Temmuz 2024 indirimleri: Çadır, kamp sandalyesi, ATV, elektrikli bisiklet bu hafta BİM'de!
Giriş Tarihi: 01.07.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024
11:31
BİM AKTÜEL KATALOG 2-5 Temmuz 2024 indirimleri: Çadır, kamp sandalyesi, ATV, elektrikli bisiklet bu hafta BİM'de!
BİM aktüel katalog 2-5 Temmuz salı ve cuma indirimleri ile gündemde. 2 Temmuz günü market raflarında görülecek indirim 5 Temmuz günü aktüel raflarına taşınacak. Yaza özel fırsatlar markette yerini alıyor. Çadır, kamp sandalyesi, ATV, elektrikli bisiklet ve küçük ev aletlerinin yanı sıra plaj çantası, havlusu, şortu, terliği ile BİM marketler sizi tatile hazırlıyor. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu PDF...