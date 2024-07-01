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Haberler Yaşam BİM AKTÜEL KATALOG 2-5 Temmuz 2024 indirimleri: Çadır, kamp sandalyesi, ATV, elektrikli bisiklet bu hafta BİM'de!
Giriş Tarihi: 01.07.2024 11:31 Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 11:31

BİM AKTÜEL KATALOG 2-5 Temmuz 2024 indirimleri: Çadır, kamp sandalyesi, ATV, elektrikli bisiklet bu hafta BİM'de!

BİM aktüel katalog 2-5 Temmuz salı ve cuma indirimleri ile gündemde. 2 Temmuz günü market raflarında görülecek indirim 5 Temmuz günü aktüel raflarına taşınacak. Yaza özel fırsatlar markette yerini alıyor. Çadır, kamp sandalyesi, ATV, elektrikli bisiklet ve küçük ev aletlerinin yanı sıra plaj çantası, havlusu, şortu, terliği ile BİM marketler sizi tatile hazırlıyor. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu PDF...

BİM AKTÜEL KATALOG 2-5 Temmuz 2024 indirimleri: Çadır, kamp sandalyesi, ATV, elektrikli bisiklet bu hafta BİM’de!

BİM aktüel ürünler indirim raflarında yerini alıyor. Bu hafta genellikle yaz aylarında kullanılan eşyalar dikkat çekiyor. Deniz ve havuz kenarına kullanılacak pek çok ürün alışveriş tutkunlarının gündeminde. Bu hafta BİM'de elektronikten mutfak araç gereçlerine birçok ürün takip ediliyor. İşte, 2-5 Temmuz BİM aktüel katalog...

BİM AKTÜEL KATALOG 2-5 Temmuz 2024 indirimleri: Çadır, kamp sandalyesi, ATV, elektrikli bisiklet bu hafta BİM’de!
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BİM AKTÜEL KATALOG 2-5 Temmuz 2024 indirimleri: Çadır, kamp sandalyesi, ATV, elektrikli bisiklet bu hafta BİM’de!
BİM AKTÜEL KATALOG 2-5 Temmuz 2024 indirimleri: Çadır, kamp sandalyesi, ATV, elektrikli bisiklet bu hafta BİM’de!
BİM AKTÜEL KATALOG 2-5 Temmuz 2024 indirimleri: Çadır, kamp sandalyesi, ATV, elektrikli bisiklet bu hafta BİM’de!
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