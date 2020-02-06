BİM aktüel ürünler kataloğu 7 Şubat 2020 ile büyük indirimleri kaçırmayın! Bu hafta BİM'de indirimli hangi aktüel ürünler var?

Yeni haftanın büyük bir merakla beklenen BİM aktüel kataloğu yayınlandı ve yarın itibarı ile müşterilerin satışına sunulacak. Bilindiği gibi, kataloğun hafta başında paylaşılmasının ardından, 'BİM 7 Şubat aktüel kataloğunda hangi ürünler var?' sorusu arama motorları üzerinde en çok yanıtı merak edilenler arasında dikkat çekiyor. Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda oldukça çeşitli ürünler bulunurken teknoloji ve ev ekonomisi indirimleri adeta göz kamaştırıyor. Zira, indirimli ürünler arasında, LG K11 cep telefonu, CYCLONE elektrikli süpürge ve Braun erkek bakım seti dikkatleri üzerine çekiyor. Öte yandan, Philips buharlı ütü, saç kurutma makinesi ve süngerli mop tablet de tüketiciler tarafından tercih edileceğe benziyor.

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak, ev ekonomisi, kışlık giysi ve teknoloji fırsatlarını da kapsayan BİM 7 Şubat kataloğu hakkında bilgi edinebilir, indirimli ürünleri tam liste olarak görüntüleyebilirsiniz.