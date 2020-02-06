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  • BİM aktüel ürünler kataloğu 7 Şubat 2020 ile büyük indirimleri kaçırmayın! Bu hafta BİM'de indirimli hangi aktüel ürünler var?

ürünler kataloğu 7 Şubat 2020 ile büyük indirimleri kaçırmayın! Bu hafta BİM'de indirimli hangi aktüel ürünler var?

Yeni haftanın büyük bir merakla beklenen kataloğu yayınlandı ve yarın itibarı ile müşterilerin satışına sunulacak. Bilindiği gibi, kataloğun hafta başında paylaşılmasının ardından, 'BİM 7 Şubat aktüel kataloğunda hangi ürünler var?' sorusu arama motorları üzerinde en çok yanıtı merak edilenler arasında dikkat çekiyor. Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda oldukça çeşitli ürünler bulunurken teknoloji ve ev ekonomisi indirimleri adeta göz kamaştırıyor. Zira, indirimli ürünler arasında, LG K11 cep telefonu, CYCLONE elektrikli süpürge ve Braun erkek bakım seti dikkatleri üzerine çekiyor. Öte yandan, Philips buharlı ütü, saç kurutma makinesi ve süngerli mop tablet de tüketiciler tarafından tercih edileceğe benziyor.

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak, ev ekonomisi, kışlık giysi ve teknoloji fırsatlarını da kapsayan BİM 7 Şubat kataloğu hakkında bilgi edinebilir, indirimli ürünleri tam liste olarak görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 06.02.2020 12:56 Güncelleme Tarihi: 06.02.2020 12:59
BİM aktüel ürünler kataloğu 7 Şubat 2020 ile büyük indirimleri kaçırmayın! Bu hafta BİM'de indirimli hangi aktüel ürünler var?

7 Şubat 2020 Cuma günü müşterilerin satışa sunulacak olan kataloğu oldukça merak ediliyor. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden BİM 7 Şubat aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde paylaşılmıştı. İlgili kataloğun belli olması neticesinde vatandaşlar da 'Bu hafta BİM'de hangi indirimli aktüel ürünler var?' sorusuna cevap aranıyordu. Haftanın listesinde birbirinden cazip teknoloji fırsatları dikkat çekerken, ev ekonomisi ürünleri açısında da çeşitler bulunuyor. Öyle ki, haftanın ürünü ise hiç şüphesiz LG K11 olarak öne çıkıyor. Bunun yanında, CYClone elektrikli süpürge, Braun erkek bakım seti de oldukça tercih edileceğe benziyor.

İşte, BİM 7 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu listesi...

BİM aktüel ürünler kataloğu 7 Şubat 2020 ile büyük indirimleri kaçırmayın! Bu hafta BİM'de indirimli hangi aktüel ürünler var?

7 ŞUBAT 2020 CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN SAYFAYI AŞAĞIYA KAYDIRINIZ

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BİM aktüel ürünler kataloğu 7 Şubat 2020 ile büyük indirimleri kaçırmayın! Bu hafta BİM'de indirimli hangi aktüel ürünler var?
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BİM aktüel ürünler kataloğu 7 Şubat 2020 ile büyük indirimleri kaçırmayın! Bu hafta BİM'de indirimli hangi aktüel ürünler var?
BİM aktüel ürünler kataloğu 7 Şubat 2020 ile büyük indirimleri kaçırmayın! Bu hafta BİM'de indirimli hangi aktüel ürünler var?
BİM aktüel ürünler kataloğu 7 Şubat 2020 ile büyük indirimleri kaçırmayın! Bu hafta BİM'de indirimli hangi aktüel ürünler var?
BİM aktüel ürünler kataloğu 7 Şubat 2020 ile büyük indirimleri kaçırmayın! Bu hafta BİM'de indirimli hangi aktüel ürünler var?
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