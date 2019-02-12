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  • 15 Şubat Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu! Bu hafta indirimli BİM aktüel kataloğunda dev fırsatlar var

15 Şubat Cuma belli oldu! Bu hafta indirimli BİM aktüel kataloğunda dev fırsatlar var

Merakla beklenilen belli oldu. Her hafta Cuma günleri müşterilerine sunduğu indirimli ürünlerle dikkat çeken BİM marketler zinciri, 15 Şubat Cuma bu hafta listesini açıkladı. Haftanın ürünlerinde çok amaçlı dolap ile Rhapsody marka Blender Seti dikkat çekerken, diğer ürünler de oldukça iddialı gözüküyor. Bu hafta da hiç şüphesiz 'Bu hafta BİM aktüel ürünler listesinde neler var?' sorusu bir hayli araştırılacak.

Peki, 15 Şubat Cuma BİM aktüel ürünleri kataloğunda hangi ürünler var? İşte BİM indirimli ürünleri tam listesi!

Giriş Tarihi: 12.02.2019 12:22 Güncelleme Tarihi: 13.02.2019 09:50
15 Şubat Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu! Bu hafta indirimli BİM aktüel kataloğunda dev fırsatlar var

Haftanın BİM katlaoğu yayınlandı. Şubat ayına girmemizle beraber yeni ayın üçüncü kurum tarafından açıklandı. Bu hafta da müşterilerine birbirinden farklı ürünler sunan BİM marketler zinciri, başta ev ekonomisi olmak üzere indirimli ürünleri müşlterilerinin hizmetine sunacak.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 15 ŞUBAT CUMA

Yeni ilk haftasında öne çıkan aktüel ürünler arasında ise çeşitliteknolojik ürünler ve ev ekonomisine yönelik çeşitli aletler ön plana çıkıyor.

15 Şubat Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu! Bu hafta indirimli BİM aktüel kataloğunda dev fırsatlar var

HAFTANIN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ 15 ŞUBAT CUMA

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15 Şubat Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu! Bu hafta indirimli BİM aktüel kataloğunda dev fırsatlar var
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15 Şubat Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu! Bu hafta indirimli BİM aktüel kataloğunda dev fırsatlar var
15 Şubat Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu! Bu hafta indirimli BİM aktüel kataloğunda dev fırsatlar var
15 Şubat Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu! Bu hafta indirimli BİM aktüel kataloğunda dev fırsatlar var
15 Şubat Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu! Bu hafta indirimli BİM aktüel kataloğunda dev fırsatlar var
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