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Haberler Yaşam BİM AKTÜEL YENİ HAFTA! 8 Nisan BİM aktüel ürünler neler, indirimli mi? İşte, yeni hafta listesi...
Giriş Tarihi: 06.04.2025 17:03 Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 17:06

BİM AKTÜEL YENİ HAFTA! 8 Nisan BİM aktüel ürünler neler, indirimli mi? İşte, yeni hafta listesi...

BİM, Her Salı ve Cuma günü aktüel ürün satışı yapıyor. 4 Nisan Cuma aktüel ürün katalog ürünleri satışa çıkmaya hazırlanırken, yeni haftanın afişi de yayımladı. 4 Nisan aktüel ürünler alışverişseverlerin listesini doldurmaya başladı. Peki, Bu hafta BİM aktüel ürünler neler, indirimli mi? İşte, yeni hafta BİM aktüel ürünler!

BİM AKTÜEL YENİ HAFTA! 8 Nisan BİM aktüel ürünler neler, indirimli mi? İşte, yeni hafta listesi...

BİM yeni hafta öncesinde bu Cuma aktüel ürün satışı yapacak. Elektronikten oyuncak çeşitlerine, mutfak araç gereçlerinden nevresim takımına birçok ürün raflarda alıcısıyla buluşcak. Haftanın son indirimlerinin ardından BİM yeni hafta indirim afişini de yayımlandı. İşte, 4 - 8 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu!

BİM AKTÜEL YENİ HAFTA! 8 Nisan BİM aktüel ürünler neler, indirimli mi? İşte, yeni hafta listesi...

BİM AKTÜEL 8 NİSAN KATALOĞU YAYIMLANDI!

Lor Peyniri 59,50 TL

Yarım Yağlı Tost PEyniri 299,00 TL

Dana DÖner 209,00 TL

Süt Çeşitleri 8,90 TL

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BİM AKTÜEL YENİ HAFTA! 8 Nisan BİM aktüel ürünler neler, indirimli mi? İşte, yeni hafta listesi...

Kuruyemiş Bar 69,50 TL

Fındık Ezmesi 109,00 Tl

Kakaolu Kutu Gofret 79,00 TL

BİM AKTÜEL YENİ HAFTA! 8 Nisan BİM aktüel ürünler neler, indirimli mi? İşte, yeni hafta listesi...

BİM AKTÜEL 4 NİSAN KATALOĞU YAYIMLANDI!

Katlanabilir X Elektrikli Bisiklet 21.950 TL

Katlanabilir İnce Teker Elektrikli Bisiklet 15.950 TL

Şarjlı Kablosuz Süpürge 4.450 TL

Sürahi Blender 1.750 TL

Elektrikli Tek Gözlü Ocak 750 TL

BİM AKTÜEL YENİ HAFTA! 8 Nisan BİM aktüel ürünler neler, indirimli mi? İşte, yeni hafta listesi...

Yastık Kılıfı 2'li 50x70 cm 59 TL

Çift Kişilik Nevresim Seti 449 TL

Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 160 cmx200 cm + 25 cm 189 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 100 cmx200 cm + 25 cm 149 TL

Terlik Kadın 89 TL