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BİM AKTÜEL YENİ HAFTA! 8 Nisan BİM aktüel ürünler neler, indirimli mi? İşte, yeni hafta listesi...
Giriş Tarihi: 06.04.2025 17:03
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025
17:06
BİM AKTÜEL YENİ HAFTA! 8 Nisan BİM aktüel ürünler neler, indirimli mi? İşte, yeni hafta listesi...
BİM, Her Salı ve Cuma günü aktüel ürün satışı yapıyor. 4 Nisan Cuma aktüel ürün katalog ürünleri satışa çıkmaya hazırlanırken, yeni haftanın afişi de yayımladı. 4 Nisan aktüel ürünler alışverişseverlerin listesini doldurmaya başladı. Peki, Bu hafta BİM aktüel ürünler neler, indirimli mi? İşte, yeni hafta BİM aktüel ürünler!