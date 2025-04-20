BİM AKTÜEL YENİ HAFTA KATALOĞU | Bu Salı satışta! İşte, 22 Nisan BİM aktüel ürünler...

BİM aktüel yeni hafta kataloğu çıktı! Her hafta Salı ve Cuma günü aktüel ürün satışı yapan zincir markette yeni ürünler dikkat çekiyor. Mini fırın, elektrikli düdüklü tencere, klima, doğrayıcı ve daha fazlası yer alıyor. Peki, BİM aktüel katalog ürünleri neler? İşte, yeni hafta ürünleri...