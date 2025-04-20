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Haberler Yaşam BİM AKTÜEL YENİ HAFTA KATALOĞU | Bu Salı satışta! İşte, 22 Nisan BİM aktüel ürünler...
Giriş Tarihi: 20.04.2025 08:48 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 08:48

BİM AKTÜEL YENİ HAFTA KATALOĞU | Bu Salı satışta! İşte, 22 Nisan BİM aktüel ürünler...

BİM yeni hafta kataloğu çıktı. 22 Nisan tarihinde satışa sunulacak ürünler arasında her ihtiyaca uygun birçok ürün yer alıyor. Alışverişseverlerin listesini dolduran ürünler arasında elektronik ürünlerden, mutfak malzemelerine birçok ürün yer alıyor. Peki, 22 Nisan BİM aktüel ürünler neler? İşte, BİM aktüel Salı indirimleri!

BİM AKTÜEL YENİ HAFTA KATALOĞU | Bu Salı satışta! İşte, 22 Nisan BİM aktüel ürünler...

BİM aktüel yeni hafta kataloğu çıktı! Her hafta Salı ve Cuma günü aktüel ürün satışı yapan zincir markette yeni ürünler dikkat çekiyor. Mini fırın, elektrikli düdüklü tencere, klima, doğrayıcı ve daha fazlası yer alıyor. Peki, BİM aktüel katalog ürünleri neler? İşte, yeni hafta ürünleri...

BİM AKTÜEL YENİ HAFTA KATALOĞU | Bu Salı satışta! İşte, 22 Nisan BİM aktüel ürünler...

BİM AKTÜEL 22 NİSAN SALI KATALOĞU

Yarım Yağlı Yoğurt 159,50 TL

Tereyağ 279,00 TL

Dana Kıyma 189,00 TL

Dana Kangal Sucuk 195,90 TL

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BİM AKTÜEL YENİ HAFTA KATALOĞU | Bu Salı satışta! İşte, 22 Nisan BİM aktüel ürünler...

Ledli Ayna 179,00 TL

Simli Vücut Spreyi 69,00 TL

Lip Gloss 79,00 TL

Gece Lambası 449,000 TL

BİM AKTÜEL YENİ HAFTA KATALOĞU | Bu Salı satışta! İşte, 22 Nisan BİM aktüel ürünler...

Çikolata Çeşitleri 45,00 TL

Fıstık Ezmesi 99,00 TL