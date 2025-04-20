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BİM AKTÜEL YENİ HAFTA KATALOĞU | Bu Salı satışta! İşte, 22 Nisan BİM aktüel ürünler...
Giriş Tarihi: 20.04.2025 08:48
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025
08:48
BİM AKTÜEL YENİ HAFTA KATALOĞU | Bu Salı satışta! İşte, 22 Nisan BİM aktüel ürünler...
BİM yeni hafta kataloğu çıktı. 22 Nisan tarihinde satışa sunulacak ürünler arasında her ihtiyaca uygun birçok ürün yer alıyor. Alışverişseverlerin listesini dolduran ürünler arasında elektronik ürünlerden, mutfak malzemelerine birçok ürün yer alıyor. Peki, 22 Nisan BİM aktüel ürünler neler? İşte, BİM aktüel Salı indirimleri!