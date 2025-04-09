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Haberler Yaşam BİM AKTÜEL YENİ HAFTA KATALOĞU YAYINDA! 15 Nisan BİM aktüel ürünler neler? Yeni hafta indirimleri!
Giriş Tarihi: 09.04.2025 20:40 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 20:41

BİM AKTÜEL YENİ HAFTA KATALOĞU YAYINDA! 15 Nisan BİM aktüel ürünler neler? Yeni hafta indirimleri!

BİM'in 15 Nisan 2025 Salı günü itibarıyla geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Elektronikten ev tekstiline, mutfak gereçlerinden oyuncaklara kadar birçok üründe cazip fiyatlar dikkat çekiyor. Haftanın öne çıkan fırsatlarını kaçırmak istemeyenler, "Bu hafta BİM'e ne geliyor?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

BİM AKTÜEL YENİ HAFTA KATALOĞU YAYINDA! 15 Nisan BİM aktüel ürünler neler? Yeni hafta indirimleri!

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta da birbirinden avantajlı kampanyalar yer alıyor. 15 Nisan 2025 tarihinden itibaren raflarda olacak ürünler, alışveriş tutkunlarının ilgisini çekmeye başladı. Geniş ürün yelpazesiyle hazırlanan katalogda mutfak araçları, küçük ev aletleri ve çocuk ürünleri öne çıkıyor. BİM aktüel indirimli ürünler listesi merakla inceleniyor.

BİM AKTÜEL YENİ HAFTA KATALOĞU YAYINDA! 15 Nisan BİM aktüel ürünler neler? Yeni hafta indirimleri!

15 NİSAN SALI 2025 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER

TOZ DETERJAN 319 TL

ISLAK HAVLU 49,75 TL

MASAJ SABUNU 49 TL

MASKARA 209 TL

FONDÖTEN 279 TL

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BİM AKTÜEL YENİ HAFTA KATALOĞU YAYINDA! 15 Nisan BİM aktüel ürünler neler? Yeni hafta indirimleri!

AZ ŞEKERLİ GAZOZ 49,50 TL

PATATES CİPS ÇEŞİTLERİ 35 TL

BARDAK POŞET ÇAY 125 TL

BİM AKTÜEL YENİ HAFTA KATALOĞU YAYINDA! 15 Nisan BİM aktüel ürünler neler? Yeni hafta indirimleri!

SİYAH ZEYTİN 169 TL

REÇEL ÇEŞİTLERİ 59,50 TL

AYÇİÇEK YAĞI 305 TL