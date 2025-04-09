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BİM AKTÜEL YENİ HAFTA KATALOĞU YAYINDA! 15 Nisan BİM aktüel ürünler neler? Yeni hafta indirimleri!
Giriş Tarihi: 09.04.2025 20:40
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025
20:41
BİM AKTÜEL YENİ HAFTA KATALOĞU YAYINDA! 15 Nisan BİM aktüel ürünler neler? Yeni hafta indirimleri!
BİM'in 15 Nisan 2025 Salı günü itibarıyla geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Elektronikten ev tekstiline, mutfak gereçlerinden oyuncaklara kadar birçok üründe cazip fiyatlar dikkat çekiyor. Haftanın öne çıkan fırsatlarını kaçırmak istemeyenler, "Bu hafta BİM'e ne geliyor?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.