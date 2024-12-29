BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 29 Aralık Pazar 2024 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugünkü maç fikstürü takip ediliyor. Spor severler 28 Aralık Pazar maçlarını beklemeye koyuldu. Birçok farklı ligde oynanacak maçlar için ekran başında yerler alındı. Pek, bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi, kanalda yayında? İşte, 28 Aralık Pazar tarihli maçlar ve detayları