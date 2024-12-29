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BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 29 Aralık Pazar 2024 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 29.12.2024 10:06
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024
10:06
BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 29 Aralık Pazar 2024 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugünkü maçlar 29 Aralık Pazar programıyla futbol severlerin gündeminde yer alıyor. Bugün Süper Lig, Bundesliga, La Liga, Premier Lig, Fransa Ligue 1, Serie A karşılaşmaları olup olmadığı sorgulanırken kimlerin maçı olduğu da merakla bekleniyor. Peki hangi maçlar var,28 Aralık Pazar günü kimin maçı var, hangi takımlar karşılaşacak, saat kaçta?