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Giriş Tarihi: 29.12.2024 10:06 Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 10:06

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 29 Aralık Pazar 2024 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugünkü maçlar 29 Aralık Pazar programıyla futbol severlerin gündeminde yer alıyor. Bugün Süper Lig, Bundesliga, La Liga, Premier Lig, Fransa Ligue 1, Serie A karşılaşmaları olup olmadığı sorgulanırken kimlerin maçı olduğu da merakla bekleniyor. Peki hangi maçlar var,28 Aralık Pazar günü kimin maçı var, hangi takımlar karşılaşacak, saat kaçta?

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 29 Aralık Pazar 2024 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugünkü maç fikstürü takip ediliyor. Spor severler 28 Aralık Pazar maçlarını beklemeye koyuldu. Birçok farklı ligde oynanacak maçlar için ekran başında yerler alındı. Pek, bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi, kanalda yayında? İşte, 28 Aralık Pazar tarihli maçlar ve detayları

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 29 Aralık Pazar 2024 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

28 ARALIK PAZAR BUGÜNKÜ MAÇLAR

Premier Lig

17:30 Leicester City - Manchester City (beIN Sports 3)

18:00 Crystal Palace - Southampton (beIN Max Sports 2)

18:00 Tottenham - Wolverhampton (beIN Sports 2)

18:00 Fulham - Bournemouth (beIN Sports Max 1)

18:00 Everton - Nottingham Forest (beIN Sports 4)

20:15 West Ham United - Liverpool (beIN Sports 3)

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BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 29 Aralık Pazar 2024 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Serie A

14:30 Udinese - Torino (S Sport Plus, S Sport 2)

17:00 Napoli - Venezia (S Sport Plus, S Sport 2)

20:00 Juventus - Fiorentina (S Sport Plus, S Sport 2)

22:45 Milan - Roma (S Sport Plus, S Sport 2)

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 29 Aralık Pazar 2024 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

SÜPER LİG'DE BU HAFTA MAÇLAR YOK MU?
Trendyol Süper Lig'de 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanan 17. hafta müsabakaları sonrasında devre arası verildi.

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 29 Aralık Pazar 2024 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

SÜPERLİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
9, 10, 11, 12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayan Süpe Lig'te ikinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak.

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