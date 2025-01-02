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BÜYÜK FIRSATLAR📢💥 Tarım Kredi aktüel katalog 2-6 Ocak 2025 indirimleri: Temizlik ürünleri, deterjan, sıvı yağ, un, süt...
Giriş Tarihi: 02.01.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025
14:13
BÜYÜK FIRSATLAR📢💥 Tarım Kredi aktüel katalog 2-6 Ocak 2025 indirimleri: Temizlik ürünleri, deterjan, sıvı yağ, un, süt...
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, yeni yılın ilk haftasına özel kampanyalarla dikkat çekiyor! 1 Ocak'tan itibaren raflarda yerini alan Tarım Kredi Kooperatifi indirimleri temel gıda ve temizlik ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamak isteyenlerin tercihi oluyor. Ayçiçek yağı, siyah zeytin, buğday unu, süt, peynir çeşitleri ve sıvı deterjan gibi birçok ürün alışveriş sepetlerini doldurmak isteyenler için raflarda hazır. İşte; Tarım Kredi katalog 2-6 Ocak aktüel kataloğu ve fiyat listesi...