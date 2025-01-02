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Haberler Yaşam BÜYÜK FIRSATLAR📢💥 Tarım Kredi aktüel katalog 2-6 Ocak 2025 indirimleri: Temizlik ürünleri, deterjan, sıvı yağ, un, süt...
Giriş Tarihi: 02.01.2025 14:13 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 14:13

BÜYÜK FIRSATLAR📢💥 Tarım Kredi aktüel katalog 2-6 Ocak 2025 indirimleri: Temizlik ürünleri, deterjan, sıvı yağ, un, süt...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, yeni yılın ilk haftasına özel kampanyalarla dikkat çekiyor! 1 Ocak'tan itibaren raflarda yerini alan Tarım Kredi Kooperatifi indirimleri temel gıda ve temizlik ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamak isteyenlerin tercihi oluyor. Ayçiçek yağı, siyah zeytin, buğday unu, süt, peynir çeşitleri ve sıvı deterjan gibi birçok ürün alışveriş sepetlerini doldurmak isteyenler için raflarda hazır. İşte; Tarım Kredi katalog 2-6 Ocak aktüel kataloğu ve fiyat listesi...

BÜYÜK FIRSATLAR📢💥 Tarım Kredi aktüel katalog 2-6 Ocak 2025 indirimleri: Temizlik ürünleri, deterjan, sıvı yağ, un, süt...

Yeni yılın ilk Tarım Kredi Kooperatifi aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar pek çok ihtiyacınızı uygun fiyatlarla karşılayan bu fırsatlat 2-6 Ocak tarihleri arasında geçerli. İşte, Tarım Kredi aktüel market indirimleri 2-6 Ocak fiyat listesi...

BÜYÜK FIRSATLAR📢💥 Tarım Kredi aktüel katalog 2-6 Ocak 2025 indirimleri: Temizlik ürünleri, deterjan, sıvı yağ, un, süt...

Yeni yılın ilk Tarım Kredi Kooperatifi aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta Tarım Kredi Marketlerinde, geniş ürün yelpazesi ve cazip indirimlerle alışveriş keyfi sunuluyor.

İşte,

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BÜYÜK FIRSATLAR📢💥 Tarım Kredi aktüel katalog 2-6 Ocak 2025 indirimleri: Temizlik ürünleri, deterjan, sıvı yağ, un, süt...

Buğday unu 79,90 TL

Siyah zeytin 174,90 TL

Süzme peynir 63,90 TL

Yoğurt 99,00 TL

Dana kıyma 147,60 TL

Dana dondurulmuş kokoreç 99,90 TL

BÜYÜK FIRSATLAR📢💥 Tarım Kredi aktüel katalog 2-6 Ocak 2025 indirimleri: Temizlik ürünleri, deterjan, sıvı yağ, un, süt...

Donuk Dana Kıyma 400 G 147,60 TL

BÜYÜK FIRSATLAR📢💥 Tarım Kredi aktüel katalog 2-6 Ocak 2025 indirimleri: Temizlik ürünleri, deterjan, sıvı yağ, un, süt...

Anadolu Ayçiçek Yağı 5 L 288,50 TL

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