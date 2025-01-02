BÜYÜK FIRSATLAR📢💥 Tarım Kredi aktüel katalog 2-6 Ocak 2025 indirimleri: Temizlik ürünleri, deterjan, sıvı yağ, un, süt...

Yeni yılın ilk Tarım Kredi Kooperatifi aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar pek çok ihtiyacınızı uygun fiyatlarla karşılayan bu fırsatlat 2-6 Ocak tarihleri arasında geçerli. İşte, Tarım Kredi aktüel market indirimleri 2-6 Ocak fiyat listesi...