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Haberler Yaşam Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 21 Ocak Salı TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 22.01.2025 06:45 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 06:45

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 21 Ocak Salı TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?

21 Ocak 2025 Salı akşamı televizyon ekranları, birbirinden iddialı yapımların tekrar bölümleriyle renklendi. ATV'de "Bir Gece Masalı", Star TV'de "Sen Ağlama İstanbul", TRT 1'de "Mehmed: Fetihler Sultanı" ve TV8'de "Survivor All Star" tekrar bölümleriyle izleyicilerle buluştu. İzleyiciler, bu popüler yapımlar arasında reytinglerde hangi programın zirveye çıktığını sorgulamaya başladı. Peki, 21 Ocak 2025 reyting sonuçlarına göre hangi yapım lider oldu? İşte, TOTAL, AB ve ABC reyting verileri...

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 21 Ocak Salı TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?

Dün akşam televizyon ekranlarında birbirinden farklı yapımlar izleyiciyle buluştu. ATV'de "Bir Gece Masalı", Star TV'de "Sen Ağlama İstanbul", TRT 1'de "Mehmed: Fetihler Sultanı" ve TV8'de "Survivor All Star"ın tekrar bölümleri yayınlandı. Hangi programın en çok izlendiği ise sabah saatlerinden itibaren merak konusu oldu. Peki, 21 Ocak Salı akşamının reyting sıralamasında zirveye hangi yapım yerleşti? İşte detaylar…

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 21 Ocak Salı TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları henüz belli olmadı. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

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Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 21 Ocak Salı TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?

AB REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları henüz belli olmadı. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 21 Ocak Salı TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?

ABC REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları henüz belli olmadı. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 21 Ocak Salı TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?
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