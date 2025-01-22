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Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 21 Ocak Salı TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 22.01.2025 06:45
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
06:45
Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 21 Ocak Salı TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?
21 Ocak 2025 Salı akşamı televizyon ekranları, birbirinden iddialı yapımların tekrar bölümleriyle renklendi. ATV'de "Bir Gece Masalı", Star TV'de "Sen Ağlama İstanbul", TRT 1'de "Mehmed: Fetihler Sultanı" ve TV8'de "Survivor All Star" tekrar bölümleriyle izleyicilerle buluştu. İzleyiciler, bu popüler yapımlar arasında reytinglerde hangi programın zirveye çıktığını sorgulamaya başladı. Peki, 21 Ocak 2025 reyting sonuçlarına göre hangi yapım lider oldu? İşte, TOTAL, AB ve ABC reyting verileri...