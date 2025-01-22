Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 21 Ocak Salı TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?

Dün akşam televizyon ekranlarında birbirinden farklı yapımlar izleyiciyle buluştu. ATV'de "Bir Gece Masalı", Star TV'de "Sen Ağlama İstanbul", TRT 1'de "Mehmed: Fetihler Sultanı" ve TV8'de "Survivor All Star"ın tekrar bölümleri yayınlandı. Hangi programın en çok izlendiği ise sabah saatlerinden itibaren merak konusu oldu. Peki, 21 Ocak Salı akşamının reyting sıralamasında zirveye hangi yapım yerleşti? İşte detaylar…