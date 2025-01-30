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Dün akşam adını zirveye hangi yapım yazdırdı? 29 Ocak Çarşamba TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 30.01.2025 08:08
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
08:08
Dün akşam adını zirveye hangi yapım yazdırdı? 29 Ocak Çarşamba TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?
29 Ocak 2025 Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında rekabet dolu bir gece yaşandı. ATV'de Kuruluş Osman, Kanal D'de Annem Ankara, Show TV'de Sandık Kokusu ve TV8'de Survivor All Star Türkiye, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. İzleyiciler, 29 Ocak Çarşamba akşamının reyting sonuçlarında hangi yapımın zirveye yerleştiğini öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, dün akşamın en çok izlenen yapımı hangisi oldu?