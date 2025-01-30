Dün akşam adını zirveye hangi yapım yazdırdı? 29 Ocak Çarşamba TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?

29 Ocak 2025 Çarşamba akşamı televizyon ekranları, birbirinden iddialı yapımlara ev sahipliği yaptı. ATV'de Kuruluş Osman, Kanal D'de Annem Ankara, Show TV'de Sandık Kokusu ve TV8'de Survivor All Star Türkiye yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıktı. Rekabetin yoğun olduğu bu akşamın ardından, TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları büyük bir merakla beklenmeye başlandı. İşte, dünün reying sonuçları ile en çok izlenen yapımlar...