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Haberler Yaşam Dün akşam adını zirveye hangi yapım yazdırdı? 29 Ocak Çarşamba TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 30.01.2025 08:08 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 08:08

Dün akşam adını zirveye hangi yapım yazdırdı? 29 Ocak Çarşamba TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?

29 Ocak 2025 Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında rekabet dolu bir gece yaşandı. ATV'de Kuruluş Osman, Kanal D'de Annem Ankara, Show TV'de Sandık Kokusu ve TV8'de Survivor All Star Türkiye, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. İzleyiciler, 29 Ocak Çarşamba akşamının reyting sonuçlarında hangi yapımın zirveye yerleştiğini öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, dün akşamın en çok izlenen yapımı hangisi oldu?

Dün akşam adını zirveye hangi yapım yazdırdı? 29 Ocak Çarşamba TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?

29 Ocak 2025 Çarşamba akşamı televizyon ekranları, birbirinden iddialı yapımlara ev sahipliği yaptı. ATV'de Kuruluş Osman, Kanal D'de Annem Ankara, Show TV'de Sandık Kokusu ve TV8'de Survivor All Star Türkiye yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıktı. Rekabetin yoğun olduğu bu akşamın ardından, TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları büyük bir merakla beklenmeye başlandı. İşte, dünün reying sonuçları ile en çok izlenen yapımlar...

Dün akşam adını zirveye hangi yapım yazdırdı? 29 Ocak Çarşamba TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı, Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

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Dün akşam adını zirveye hangi yapım yazdırdı? 29 Ocak Çarşamba TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?

AB REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı, Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Dün akşam adını zirveye hangi yapım yazdırdı? 29 Ocak Çarşamba TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?

ABC REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı, Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Dün akşam adını zirveye hangi yapım yazdırdı? 29 Ocak Çarşamba TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?
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