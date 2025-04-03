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Giriş Tarihi: 03.04.2025 07:29 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 07:29

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI 2 NİSAN 2025 | Hangi yapım birinci oldu? İşte, Total ve AB verileri...

Televizyon ekranlarında rekabet dolu bir gün geride kaldı. 2 Nisan 2025 reyting sonuçları, Total ve AB gruplarında zirveye hangi yapımın yerleştiğini gösterdi. Survivor All Star'ın yeni bölümü ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği dev maç, izleyicilerin ilgisini topladı. Peki, hangi yapım birinci oldu? İşte, dünün reyting sonuçları...

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI 2 NİSAN 2025 | Hangi yapım birinci oldu? İşte, Total ve AB verileri...

Ekranların en çok izlenen yapımları 2 Nisan 2025 reyting sonuçlarıyla belli oluyor. Survivor All Star, rekabetin dozunu artırırken, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi izleyicileri ekran başına kilitledi. Total ve AB reyting gruplarında hangi programlar öne çıktı, dünün birincisi kim oldu? İşte, 2 Nisan reyting sonuçları ve detaylar...

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI 2 NİSAN 2025 | Hangi yapım birinci oldu? İşte, Total ve AB verileri...

2 NİSAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Televizyon ekranlarında rekabetin yüksek olduğu bir gün geride kaldı. Survivor All Star ve Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin damga vurduğu 2 Nisan 2025 reyting sonuçları merak ediliyor. Ancak sonuçlar henüz açıklanmadı. Reyting sonuçlarının gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

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DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI 2 NİSAN 2025 | Hangi yapım birinci oldu? İşte, Total ve AB verileri...
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DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI 2 NİSAN 2025 | Hangi yapım birinci oldu? İşte, Total ve AB verileri...
DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI 2 NİSAN 2025 | Hangi yapım birinci oldu? İşte, Total ve AB verileri...