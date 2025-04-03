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DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI 2 NİSAN 2025 | Hangi yapım birinci oldu? İşte, Total ve AB verileri...
Giriş Tarihi: 03.04.2025 07:29
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025
07:29
DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI 2 NİSAN 2025 | Hangi yapım birinci oldu? İşte, Total ve AB verileri...
Televizyon ekranlarında rekabet dolu bir gün geride kaldı. 2 Nisan 2025 reyting sonuçları, Total ve AB gruplarında zirveye hangi yapımın yerleştiğini gösterdi. Survivor All Star'ın yeni bölümü ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği dev maç, izleyicilerin ilgisini topladı. Peki, hangi yapım birinci oldu? İşte, dünün reyting sonuçları...