DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI 2 NİSAN 2025 | Hangi yapım birinci oldu? İşte, Total ve AB verileri...

Ekranların en çok izlenen yapımları 2 Nisan 2025 reyting sonuçlarıyla belli oluyor. Survivor All Star, rekabetin dozunu artırırken, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi izleyicileri ekran başına kilitledi. Total ve AB reyting gruplarında hangi programlar öne çıktı, dünün birincisi kim oldu? İşte, 2 Nisan reyting sonuçları ve detaylar...