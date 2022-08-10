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Haberler Yaşam Evlenecekler dikkat: ŞOK aktüel ürünlerde beyaz eşya satışı yapıyor! 2.499 TL'den başlayan fiyatlar ve 6 taksit imkanıyla 10-16 Ağustos tarihleri arasında satışta!
Giriş Tarihi: 10.08.2022 16:29 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 16:33

Evlenecekler dikkat: ŞOK aktüel ürünlerde beyaz eşya satışı yapıyor! 2.499 TL'den başlayan fiyatlar ve 6 taksit imkanıyla 10-16 Ağustos tarihleri arasında satışta!

Şok aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 10-16 Ağustos 2022 tarihleri arasında geçerli olan ŞOK aktüel ürünler kataloğu fırsatları duyuruldu. Bu hafta en dikkati çeken fırsat ürünleri, beyaz eşya kategorisi oldu. Yeni evlenecek çiftlerin büyük ilgi göstereceği beyaz eşya ürünleri, 2.499 TL'den başlayan fiyatlar ve 6 taksit imkanı ile satışa sunuldu. Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak ŞOK aktüel ürünler kataloğu büyük ilgi gördü. İşte 10-16 Ağustos 2022 tarihli ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve dikkat çeken beyaz eşya ürünlerine ilişkin detaylar...

Evlenecekler dikkat: ŞOK aktüel ürünlerde beyaz eşya satışı yapıyor! 2.499 TL’den başlayan fiyatlar ve 6 taksit imkanıyla 10-16 Ağustos tarihleri arasında satışta!

Şok aktüel ürünler kataloğu, bu hafta da indirimli ürünlerle dolu. Her hafta raflarını fırsat ürünleriyle yenileyen market zincirinde bu hafta; beyaz eşya ürünleri büyük ilgi gördü. Özellikle yeni evlenecek çiftlerin dikkatini çeken beyaz eşya ürünleri arasında mini buzdolabı, derin dondurucu, bulaşık makinesi ve çamaşır makinesi yer alıyor. 2.499 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan olan beyaz eşya ürünlerini incelemek isteyenler ŞOK aktüel ürünler kataloğu araştırması yapıyor. İşte 10-16 Ağustos 2022 tarihli ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve detaylar...

Evlenecekler dikkat: ŞOK aktüel ürünlerde beyaz eşya satışı yapıyor! 2.499 TL’den başlayan fiyatlar ve 6 taksit imkanıyla 10-16 Ağustos tarihleri arasında satışta!

İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile 10-16 Ağustos haftasının indirimleri;

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Evlenecekler dikkat: ŞOK aktüel ürünlerde beyaz eşya satışı yapıyor! 2.499 TL’den başlayan fiyatlar ve 6 taksit imkanıyla 10-16 Ağustos tarihleri arasında satışta!
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Evlenecekler dikkat: ŞOK aktüel ürünlerde beyaz eşya satışı yapıyor! 2.499 TL’den başlayan fiyatlar ve 6 taksit imkanıyla 10-16 Ağustos tarihleri arasında satışta!
Evlenecekler dikkat: ŞOK aktüel ürünlerde beyaz eşya satışı yapıyor! 2.499 TL’den başlayan fiyatlar ve 6 taksit imkanıyla 10-16 Ağustos tarihleri arasında satışta!
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