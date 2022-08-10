Haberler Yaşam Evlenecekler dikkat: ŞOK aktüel ürünlerde beyaz eşya satışı yapıyor! 2.499 TL'den başlayan fiyatlar ve 6 taksit imkanıyla 10-16 Ağustos tarihleri arasında satışta!

Giriş Tarihi: 10.08.2022 16:29 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 16:33

Evlenecekler dikkat: ŞOK aktüel ürünlerde beyaz eşya satışı yapıyor! 2.499 TL'den başlayan fiyatlar ve 6 taksit imkanıyla 10-16 Ağustos tarihleri arasında satışta!

Şok aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 10-16 Ağustos 2022 tarihleri arasında geçerli olan ŞOK aktüel ürünler kataloğu fırsatları duyuruldu. Bu hafta en dikkati çeken fırsat ürünleri, beyaz eşya kategorisi oldu. Yeni evlenecek çiftlerin büyük ilgi göstereceği beyaz eşya ürünleri, 2.499 TL'den başlayan fiyatlar ve 6 taksit imkanı ile satışa sunuldu. Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak ŞOK aktüel ürünler kataloğu büyük ilgi gördü. İşte 10-16 Ağustos 2022 tarihli ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve dikkat çeken beyaz eşya ürünlerine ilişkin detaylar...