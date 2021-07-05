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Haberler Yaşam Güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?
Giriş Tarihi: 05.07.2021 12:37 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021 12:37

Güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın ilk iş gününde piyasalarının kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları bilgisi geldi. Altının gram fiyatı yaşadığı ufak yükseliş ile 500 lirayı bulurken, ONS, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatlarında da hareketlilik sürüyor. Buna göre, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte 5 Temmuz 2021 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları

Güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Kapalıçarşı'dan altın fiyatları ile ilgili güncel bilgiler gelmeye devam ediyor. Düğün ve nikah sezonun açılması ile birlikte 22 ayar bilezik başta olmak üzere, çeyrek altın, yarım altın ve gram altına olan ilgi bir hayli yükseldi. Durum böyle olunca, gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı gün içerisinde sık sık merak ediliyor. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuyla yatırımcılar ve hediye almayı düşünenler, canlı altın fiyatı alış satış rakamları hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan güncel, canlı ve anlık alış satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından görebilirsiniz.

Güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

ATA ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 3.283,00
  • Satış: 3.344,00

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Güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

  • Alış: 3.308,00
  • Satış: 3.353,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

GRAM ALTIN FİYATI

  • Alış: 500,18
  • Satış: 500,26

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Güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

  • Alış: 810,00
  • Satış: 822,00

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