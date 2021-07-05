Güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın ilk iş gününde piyasalarının kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları bilgisi geldi. Altının gram fiyatı yaşadığı ufak yükseliş ile 500 lirayı bulurken, ONS, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatlarında da hareketlilik sürüyor. Buna göre, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte 5 Temmuz 2021 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları