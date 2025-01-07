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Haberler Yaşam FIRSAT REYONLARI! Şok aktüel 8-14 Ocak indirim kataloğu: Emaye tepsi, buharlı temizleyici, ısıtıcılar bu hafta ŞOK'ta!
Giriş Tarihi: 07.01.2025 16:48 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 16:48

FIRSAT REYONLARI! Şok aktüel 8-14 Ocak indirim kataloğu: Emaye tepsi, buharlı temizleyici, ısıtıcılar bu hafta ŞOK'ta!

ŞOK marketlerde her hafta hafta içi ve sonu fırsat reyonları doluyor. Giyimden küçük ev aletlerine temizlik malzemelerinden yeme içmeye pek çok kategoride farklı ürünler raflarda yerini alıyor. Şok indirim kataloğu ile alışveriş listelerini çıkaranlar ürünleri işaretledi: Emaye tepsi, su ısıtıcı, buharlı temizleyici, tıraş makinesi, ısıtıcılar... İşte, Şok aktüel 8-14 Ocak indirimleri...

FIRSAT REYONLARI! Şok aktüel 8-14 Ocak indirim kataloğu: Emaye tepsi, buharlı temizleyici, ısıtıcılar bu hafta ŞOK’ta!

İndirim kataloglarında yer alan fırsatlar raflardan sepetlere geliyor. 8-14 Ocak tarihli Şok aktüel ürünler kataloğu ile alışveriş takipçileri listelerini belirledi. Kış dönemine özel fırsatlar yayında. İşte, Şok indirimleri...

FIRSAT REYONLARI! Şok aktüel 8-14 Ocak indirim kataloğu: Emaye tepsi, buharlı temizleyici, ısıtıcılar bu hafta ŞOK’ta!

ŞOK AKTÜEL KATALOG

Buharlı Temizlik Makinesi 3.999 TL

Cam Su Isıtıcı 549 TL

Tıraş Makinesi 299 TL

Smart TV 6.999 TL

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FIRSAT REYONLARI! Şok aktüel 8-14 Ocak indirim kataloğu: Emaye tepsi, buharlı temizleyici, ısıtıcılar bu hafta ŞOK’ta!

Polar Üst 499 TL

Eşofman Altı 369 TL

Kadın Pijama Takımı 299 TL

Kumaş Terlik 239 TL

FIRSAT REYONLARI! Şok aktüel 8-14 Ocak indirim kataloğu: Emaye tepsi, buharlı temizleyici, ısıtıcılar bu hafta ŞOK’ta!

Şampuan 59,90 TL

Yumuşatıcı 111 TL

Çanta Çeşitleri 129 TL

Bulaşık Deterjanı 169 TL

FIRSAT REYONLARI! Şok aktüel 8-14 Ocak indirim kataloğu: Emaye tepsi, buharlı temizleyici, ısıtıcılar bu hafta ŞOK’ta!

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