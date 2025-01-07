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FIRSAT REYONLARI! Şok aktüel 8-14 Ocak indirim kataloğu: Emaye tepsi, buharlı temizleyici, ısıtıcılar bu hafta ŞOK'ta!
Giriş Tarihi: 07.01.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025
16:48
FIRSAT REYONLARI! Şok aktüel 8-14 Ocak indirim kataloğu: Emaye tepsi, buharlı temizleyici, ısıtıcılar bu hafta ŞOK'ta!
ŞOK marketlerde her hafta hafta içi ve sonu fırsat reyonları doluyor. Giyimden küçük ev aletlerine temizlik malzemelerinden yeme içmeye pek çok kategoride farklı ürünler raflarda yerini alıyor. Şok indirim kataloğu ile alışveriş listelerini çıkaranlar ürünleri işaretledi: Emaye tepsi, su ısıtıcı, buharlı temizleyici, tıraş makinesi, ısıtıcılar... İşte, Şok aktüel 8-14 Ocak indirimleri...