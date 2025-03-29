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Haberler Yaşam İzmir bayram namazı saati! 30 Mart 2025 İzmir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 09:24 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 09:24

İzmir bayram namazı saati! 30 Mart 2025 İzmir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

İzmir'de bayram namazı kılmak için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz vakitleri listesini araştıran pek çok kişi İzmir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusuna yanıt arıyor. Bayrama namaz ile başlamak vacip olduğundan bu ibadeti eda etmek için ezan vaktini kaçırmamak gerekiyor. İşte Diyanet'in yayınladığı listeye göre 30 Mart 2025 İzmir bayram namazı saati

İzmir bayram namazı saati! 30 Mart 2025 İzmir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı, bayram sabahı yapılacak en hayırlı işlerdendir. Müminler günün ilk ışıklarıyla birlikte ibadetlerini eda edip bayramlaşmaya koyulur. Ramazan ayını yolculayıp bayrama erişmenin huzuru ve mutluluğu ile namazını kılmak isteyenler, İzmir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusuna yanıt arıyor. İşte 30 Mart 2025 İzmir bayram namazı saati ve vakti.

İzmir bayram namazı saati! 30 Mart 2025 İzmir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

İZMİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Ramazan Bayramı il il namaz vakitleri listesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı.

Buna göre;

30 Mart 2025 Pazar günü eda edilecek İzmir bayram namazı saati 07:30 olarak belirlendi.

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İzmir bayram namazı saati! 30 Mart 2025 İzmir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?
Ramazan Bayramı Namazı için: "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.
Bayramı namaz iki rekat olup cemaatle birlikte kılınır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde namaza başlanır:
1. Rekat
· İmam sesli, cemaat sessizce Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.

· Gizlice Sübhaneke okunur.

· Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.

· İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.

· İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.

· İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.

· İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.

· İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa "sübhâne rabbiye'l-azîm" denir. "Semiallahü limen hamideh" diyerek ruküdan kalkılır.

· Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa "sübhâne rabbiye'l-â'lâ" denir.

· İkinci rekate kalkılır.

İzmir bayram namazı saati! 30 Mart 2025 İzmir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

2. Rekat
· İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.

· Cemaat ise sessizce imamı dinler.

· Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.

· Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.

· 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

· Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.

· Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

· Bundan sonra müezzinle beraber "Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi'l-hamd" diyerek 3 defa tekbir getirilir.

· Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.

İzmir bayram namazı saati! 30 Mart 2025 İzmir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Bayram namazı, bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.