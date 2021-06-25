Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları bilgisi geldi: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç para?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatları, yükseliş yaşıyor. Çeyrek altın 816 liradan işlem görürken, ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da hafif bir yükseliş eğilimi gösteriyor. Yatırımını bu yönde gerçekleştirilenler ise altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para sorusuna yanıt arıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, para? İşte güncel ve canlı altın fiyatları