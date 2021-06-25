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Haberler Yaşam Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları bilgisi geldi: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç para?
Giriş Tarihi: 25.06.2021 14:45 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 14:45

Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları bilgisi geldi: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç para?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatları, yükseliş yaşıyor. Çeyrek altın 816 liradan işlem görürken, ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da hafif bir yükseliş eğilimi gösteriyor. Yatırımını bu yönde gerçekleştirilenler ise altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para sorusuna yanıt arıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, para? İşte güncel ve canlı altın fiyatları

Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları bilgisi geldi: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç para?

Altın fiyatları, salgın döneminin en başından beri hareketli bir grafik çiziyor. Son haftalarda bir düşüş bir yükseliş yaşayan altının gram fiyatı sabah saatlerinden itibaren 494 liradan işlem görüyor. Bu noktada altın fiyatları bugün ne kadar sorusu ise yatırımcısından meraklısına pek çok kişinin odağında yer alıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram, yarım ve çeyrek altın fiyatları

Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları bilgisi geldi: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç para?

ATA ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 3.277,00
  • Satış: 3.333,00

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Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları bilgisi geldi: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç para?

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

  • Alış: 3.298,00
  • Satış: 3.348,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları bilgisi geldi: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç para?

GRAM ALTIN FİYATI

  • Alış: 498,23
  • Satış: 498,35

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları bilgisi geldi: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç para?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

  • Alış: 808,00
  • Satış: 819,00

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