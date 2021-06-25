Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları bilgisi geldi: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç para?

Altın fiyatları, salgın döneminin en başından beri hareketli bir grafik çiziyor. Son haftalarda bir düşüş bir yükseliş yaşayan altının gram fiyatı sabah saatlerinden itibaren 494 liradan işlem görüyor. Bu noktada altın fiyatları bugün ne kadar sorusu ise yatırımcısından meraklısına pek çok kişinin odağında yer alıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram, yarım ve çeyrek altın fiyatları