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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 11 Haziran 2024: Bahar, Mehmed: Fetihler Sultanı, Survivor dün gece reyting birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 12.06.2024 07:16 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 07:16

Reyting sonuçları 11 Haziran 2024: Bahar, Mehmed: Fetihler Sultanı, Survivor dün gece reyting birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 11 Haziran sorgulanıyor. İzledikleri yapımların dizi severler tarafından ne oranda izlendiğini öğrenmek isteyenler Salı reyting sonuçları ile kontrollerini yapıyor. Dün televizyonda Bahar, Mehmed: Fetihler Sultanı ve Survivor gibi birçok yapım vardı. Dün akşamın en çok izlenen yapımı merak ediliyor. İşte, 11 Haziran Salı AB ve total reyting sonuçları...

Reyting sonuçları 11 Haziran 2024: Bahar, Mehmed: Fetihler Sultanı, Survivor dün gece reyting birincisi kim oldu?

Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve programların izlenme oranları merak ediliyor. Dün Bahar, Mehmed: Fetihler Sultanı dizileri sezon finalleri ile ekranlarda yerini alırken ATV'de ise Sohie'nin Rüyası isimli yabancı sinema TV'de ilk kez yayınlandı. Ayrıca TV8'de Survivor All Star 2024'de büyük İstanbul finali biletini kapan ikinci finalist belli oldu. Dün yayınlanan yapımların Total, AB ve ABC1 bazında sıralaması sorgulanıyor. Peki, reytinglerde kim birinci oldu? İşte, 11 Haziran Salı AB ve total reyting sonuçları...

Reyting sonuçları 11 Haziran 2024: Bahar, Mehmed: Fetihler Sultanı, Survivor dün gece reyting birincisi kim oldu?

11 HAZİRAN 2024 CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor. Dün akşam televizyon ekranlarında Bahar, Mehmed: Fetihler Sultanı ve Survivor All Star 2024 gibi yapımlar yerini aldı.

İşte 11 Haziran reyting sonuçları;

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Reyting sonuçları 11 Haziran 2024: Bahar, Mehmed: Fetihler Sultanı, Survivor dün gece reyting birincisi kim oldu?

11 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

Dün gecenin reyting sonuçları henüz belli olmadı. Belli olur olmaz haberimize eklenecektir.

Reyting sonuçları 11 Haziran 2024: Bahar, Mehmed: Fetihler Sultanı, Survivor dün gece reyting birincisi kim oldu?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI ( 4 HAZİRAN 2024)

Total'de 1.sırada "Bahar", 2. sırada "Survivor All Star", 3.sırada "Müge Anlı İle Tatlı Sert" yer aldı.

AB'de 1.sırada "Bahar", 2.sırada "İtalya-Türkiye Hazırlık Karşılaşması", 3.sırada "Mehmed Fetihler Sultanı" yer aldı.

Reyting sonuçları 11 Haziran 2024: Bahar, Mehmed: Fetihler Sultanı, Survivor dün gece reyting birincisi kim oldu?
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