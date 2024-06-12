Reyting sonuçları 11 Haziran 2024: Bahar, Mehmed: Fetihler Sultanı, Survivor dün gece reyting birincisi kim oldu?

Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve programların izlenme oranları merak ediliyor. Dün Bahar, Mehmed: Fetihler Sultanı dizileri sezon finalleri ile ekranlarda yerini alırken ATV'de ise Sohie'nin Rüyası isimli yabancı sinema TV'de ilk kez yayınlandı. Ayrıca TV8'de Survivor All Star 2024'de büyük İstanbul finali biletini kapan ikinci finalist belli oldu. Dün yayınlanan yapımların Total, AB ve ABC1 bazında sıralaması sorgulanıyor. Peki, reytinglerde kim birinci oldu? İşte, 11 Haziran Salı AB ve total reyting sonuçları...