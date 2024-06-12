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Reyting sonuçları 11 Haziran 2024: Bahar, Mehmed: Fetihler Sultanı, Survivor dün gece reyting birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 12.06.2024 07:16
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024
07:16
Reyting sonuçları 11 Haziran 2024: Bahar, Mehmed: Fetihler Sultanı, Survivor dün gece reyting birincisi kim oldu?
Reyting sonuçları 11 Haziran sorgulanıyor. İzledikleri yapımların dizi severler tarafından ne oranda izlendiğini öğrenmek isteyenler Salı reyting sonuçları ile kontrollerini yapıyor. Dün televizyonda Bahar, Mehmed: Fetihler Sultanı ve Survivor gibi birçok yapım vardı. Dün akşamın en çok izlenen yapımı merak ediliyor. İşte, 11 Haziran Salı AB ve total reyting sonuçları...