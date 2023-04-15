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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 14 Nisan 2023 Cuma tablosu: Dünün reyting sonuçları sıralaması ile Total ve AB'de hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 15.04.2023 08:05 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 08:05

Reyting sonuçları 14 Nisan 2023 Cuma tablosu: Dünün reyting sonuçları sıralaması ile Total ve AB'de hangi yapım birinci oldu?

Dünün reyting sonuçları Cuma günü ekranlara gelen yapımlar için sorgulanmaya başladı. Medya gündemi dizilerin devamlılığı için izlenme oranlarını takip etmeye devam ediyor. Total, AB ve 20+ABC1 grubunda ayrı ayrı listelenen Reyting sıralaması açıklandı mı son dakika yanıt arıyor. Dünün yayın akışında Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Tuzak, Barbaros Hayreddin gibi yapımların yeni bölümleri dikkat çekerken Kızılcık Şerbeti ekranlara gelmedi. Peki, reyting birincisi kim oldu, hangi dizi, belli oldu mu? İşte, 14 Nisan 2023 reyting sonuçları tablosu…

Reyting sonuçları 14 Nisan 2023 Cuma tablosu: Dünün reyting sonuçları sıralaması ile Total ve AB’de hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları 14 Nisan Cuma günü tablosu medya ve izleyenlerin gündemindeki yerini aldı. Her hafta Cuma günü ekranlara gelen yapımları değerlendiren reyting sıralaması ile izlenme sayıları ölçülüyor. Dün akşam Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Tuzak gibi diziler sıralamaya katıldı. Televizyon izleyicileri sonuçları araştırıyor. İşte, dünün reyting birincisi ve sonuçlar…

Reyting sonuçları 14 Nisan 2023 Cuma tablosu: Dünün reyting sonuçları sıralaması ile Total ve AB’de hangi yapım birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI CUMA 14 NİSAN 2023

14 Nisan tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz belli olmadı. Sıralama açıklandığında haberimizde olacak.

Geçen haftanın sonuçları için:

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Reyting sonuçları 14 Nisan 2023 Cuma tablosu: Dünün reyting sonuçları sıralaması ile Total ve AB’de hangi yapım birinci oldu?

7 NİSAN REYTİNG SIRALAMASI

Total'de 1.sırada Star TV'de izleyiciyle buluşan "Yalı Çapkını", 2. sırada Show TV'de yayınlanan "Kızılcık Şerbeti", 3.sırada ATV'de ekrana gelen "Ateş Kuşları" yer aldı.

Reyting sonuçları 14 Nisan 2023 Cuma tablosu: Dünün reyting sonuçları sıralaması ile Total ve AB’de hangi yapım birinci oldu?

AB'de ise 1.sırada "Kızılcık Şerbeti", 2.sırada "Yalı Çapkını", 3.sırada "Ana Haber" yer aldı.

Reyting sonuçları 14 Nisan 2023 Cuma tablosu: Dünün reyting sonuçları sıralaması ile Total ve AB’de hangi yapım birinci oldu?
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