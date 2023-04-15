Reyting sonuçları 14 Nisan 2023 Cuma tablosu: Dünün reyting sonuçları sıralaması ile Total ve AB’de hangi yapım birinci oldu?

Dünün reyting sonuçları Cuma günü ekranlara gelen yapımlar için sorgulanmaya başladı. Medya gündemi dizilerin devamlılığı için izlenme oranlarını takip etmeye devam ediyor. Total, AB ve 20+ABC1 grubunda ayrı ayrı listelenen Reyting sıralaması açıklandı mı son dakika yanıt arıyor. Dünün yayın akışında Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Tuzak, Barbaros Hayreddin gibi yapımların yeni bölümleri dikkat çekerken Kızılcık Şerbeti ekranlara gelmedi. Peki, reyting birincisi kim oldu, hangi dizi, belli oldu mu? İşte, 14 Nisan 2023 reyting sonuçları tablosu…