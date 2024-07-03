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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 2 Temmuz 2024 Salı listesi: Milli maç günü! Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 03.07.2024 07:48 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 07:48

Reyting sonuçları 2 Temmuz 2024 Salı listesi: Milli maç günü! Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 2 Temmuz Salı günü ekranlara gelen tüm yapımlarla araştırılıyor. Dün akşamın yıldızı olan Avusturya Türkiye milli maç yayını gündemdeki yerini alırken dizilerin sezon finalleri ardından yarışma programları listelerde takip ediliyor. Son dönemde tabloların ilk sıralarında yer alan EURO 2024 maçları çeyrek final adımında izlenecek. Peki; Total, AB ve ABC+ dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, detaylar...

Reyting sonuçları 2 Temmuz 2024 Salı listesi: Milli maç günü! Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 2 Temmuz 2024 Salı başlıklı araştırmalar arama motorlarına yöneltiliyor. Dün akşam takip edilen milli maç listelere damga vururken kalan programlar da gündemde. Peki; dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, Total, AB, ABC+ listeleri...

Reyting sonuçları 2 Temmuz 2024 Salı listesi: Milli maç günü! Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI PAZAR 2 TEMMUZ 2024

2 Temmuz Salı günü yayımlanan programların reyting sonuçları henüz belli olmadı.

İşte, geçen haftanın sonuçları:

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Reyting sonuçları 2 Temmuz 2024 Salı listesi: Milli maç günü! Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

25 HAZİRAN REYTİNG SIRALAMASI

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Müge Anlı ile Tatlı Sert, ikinci sırasında Masterchef Türkiye, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

Reyting sonuçları 2 Temmuz 2024 Salı listesi: Milli maç günü! Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

AB'de birinci sırada İngiltere Slovenya UEFA EURO 2024 Karşılaşması, ikinci sırada Hollanda Avusturya maçı, üçüncü sırada Müge Anlı yer aldı.

Reyting sonuçları 2 Temmuz 2024 Salı listesi: Milli maç günü! Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
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