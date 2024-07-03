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Reyting sonuçları 2 Temmuz 2024 Salı listesi: Milli maç günü! Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 03.07.2024 07:48
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
07:48
Reyting sonuçları 2 Temmuz 2024 Salı listesi: Milli maç günü! Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
Reyting sonuçları 2 Temmuz Salı günü ekranlara gelen tüm yapımlarla araştırılıyor. Dün akşamın yıldızı olan Avusturya Türkiye milli maç yayını gündemdeki yerini alırken dizilerin sezon finalleri ardından yarışma programları listelerde takip ediliyor. Son dönemde tabloların ilk sıralarında yer alan EURO 2024 maçları çeyrek final adımında izlenecek. Peki; Total, AB ve ABC+ dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, detaylar...