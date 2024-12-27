Reyting sonuçları 26 Aralık 2024 Perşembe: Total ve AB’de dünün reyting birincisi kim oldu?

Dün akşam televizyon ekranlarında dizi, film, yarışma ve haber programları kıyasıya bir rekabete sahne oldu. Kanal D'de İnci Taneleri yeni bölümüyle ekranlara gelirken, Show TV'de Siyah Kalp heyecan dolu anlara sahne oldu. ATV'de Holding final bölümüyle izleyicilere veda etti. İzleyiciler, yayınlanan yapımlardan hangisinin reytinglerde gün birincisi olduğunu öğrenmek için sabahın erken saatlerinden itibaren araştırmalara başladı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 26 Aralık 2024 Perşembe reyting birincisi...