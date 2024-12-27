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Reyting sonuçları 26 Aralık 2024 Perşembe: Total ve AB'de dünün reyting birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 27.12.2024 07:52
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024
07:52
Reyting sonuçları 26 Aralık 2024 Perşembe: Total ve AB'de dünün reyting birincisi kim oldu?
Televizyon izleyicileri, 26 Aralık 2024 Perşembe gününe ait reyting sonuçlarını merakla araştırıyor. Dün akşam ekranlarda birbirinden iddialı yapımlar yer aldı. Kanal D'de İnci Taneleri yeni bölüm, Show TV'de Siyah Kalp, ATV'de ise Holding final bölümü ile ekrana geldi. TV8'de MasterChef Türkiye ve TRT 1'de Aşk Tarifi filmi seyirci ile buluştu. Peki, 26 Aralık Total ve AB gruplarında en çok izlenen program hangisi oldu, zirveyi kim aldı? İşte, dünün reyting sonuçları birincisi...