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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 26 Aralık 2024 Perşembe: Total ve AB'de dünün reyting birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 27.12.2024 07:52 Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 07:52

Reyting sonuçları 26 Aralık 2024 Perşembe: Total ve AB'de dünün reyting birincisi kim oldu?

Televizyon izleyicileri, 26 Aralık 2024 Perşembe gününe ait reyting sonuçlarını merakla araştırıyor. Dün akşam ekranlarda birbirinden iddialı yapımlar yer aldı. Kanal D'de İnci Taneleri yeni bölüm, Show TV'de Siyah Kalp, ATV'de ise Holding final bölümü ile ekrana geldi. TV8'de MasterChef Türkiye ve TRT 1'de Aşk Tarifi filmi seyirci ile buluştu. Peki, 26 Aralık Total ve AB gruplarında en çok izlenen program hangisi oldu, zirveyi kim aldı? İşte, dünün reyting sonuçları birincisi...

Reyting sonuçları 26 Aralık 2024 Perşembe: Total ve AB’de dünün reyting birincisi kim oldu?

Dün akşam televizyon ekranlarında dizi, film, yarışma ve haber programları kıyasıya bir rekabete sahne oldu. Kanal D'de İnci Taneleri yeni bölümüyle ekranlara gelirken, Show TV'de Siyah Kalp heyecan dolu anlara sahne oldu. ATV'de Holding final bölümüyle izleyicilere veda etti. İzleyiciler, yayınlanan yapımlardan hangisinin reytinglerde gün birincisi olduğunu öğrenmek için sabahın erken saatlerinden itibaren araştırmalara başladı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 26 Aralık 2024 Perşembe reyting birincisi...

Reyting sonuçları 26 Aralık 2024 Perşembe: Total ve AB’de dünün reyting birincisi kim oldu?

26 ARALIK 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor.

26 Aralık 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecektir.

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Reyting sonuçları 26 Aralık 2024 Perşembe: Total ve AB’de dünün reyting birincisi kim oldu?

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

Reyting sonuçları 26 Aralık 2024 Perşembe: Total ve AB’de dünün reyting birincisi kim oldu?

AB REYTİNG SIRALAMASI

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