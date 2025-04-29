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Haberler Yaşam REYTİNG SONUÇLARI 28 NİSAN BEKLENİYOR! Uzak Şehir, Survivor... TOTAL, AB ve ABC1'de hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 29.04.2025 09:01 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 09:01

REYTİNG SONUÇLARI 28 NİSAN BEKLENİYOR! Uzak Şehir, Survivor... TOTAL, AB ve ABC1'de hangi yapım birinci oldu?

28 Nisan reyting sonuçları izleyicilerin dikkatini çekiyor. Dün akşam yayımlanan birçok yapımı takip eden televizyon seyircisi reyting sıralama listesine odaklandı. Total, AB ve ABC listeleriyle yayımlanan sıralamalarda en çok izlenen yapım zirveye otururken veriler diğer projelerin gidişatı hakkında bilgi veriyor. Dün akşam Kanal D'de Uzak Şehir, TRT1'de Selahaddin Eyyubi ve TV8'de Survivor yayımlandı. Peki, dün akşam en çok izlenen yapım hangisi oldu, 28 Nisan Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı?

REYTİNG SONUÇLARI 28 NİSAN BEKLENİYOR! Uzak Şehir, Survivor... TOTAL, AB ve ABC1’de hangi yapım birinci oldu?

28 Nisan reyting sonuç listesi Total, AB kategorilerindeki izlenme oranlarıyla takip edilmeye başladı. Dün yayımlanan yapımlardan dizi, film, yarışma gibi birçok yapım arasından en çok izlenen takip edilmeye başladı. Peki, 28 Nisan Pazartesi reyting sonuç listesi belli oldu mu?

REYTİNG SONUÇLARI 28 NİSAN BEKLENİYOR! Uzak Şehir, Survivor... TOTAL, AB ve ABC1’de hangi yapım birinci oldu?

28 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Dün akşam Kanal D'de "Uzak Şehir", TRT1'de "Selahaddin Eyyubi",TV8'de "Survivor" gibi popüler yapımlar ekrana geldi. Sonuçlar henüz belli olmadı. Geçtiğimiz haftanın sonuçları şöyleydi:

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REYTİNG SONUÇLARI 28 NİSAN BEKLENİYOR! Uzak Şehir, Survivor... TOTAL, AB ve ABC1’de hangi yapım birinci oldu?

TOTAL
1 UZAK ŞEHİR
2 UZAK ŞEHİR (ÖZET)
3 ESRA EROL'DA

REYTİNG SONUÇLARI 28 NİSAN BEKLENİYOR! Uzak Şehir, Survivor... TOTAL, AB ve ABC1’de hangi yapım birinci oldu?

AB
1 UZAK ŞEHİR
2 KIZIL GONCALAR
3 UZAK ŞEHİR (ÖZET)

REYTİNG SONUÇLARI 28 NİSAN BEKLENİYOR! Uzak Şehir, Survivor... TOTAL, AB ve ABC1’de hangi yapım birinci oldu?