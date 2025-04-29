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REYTİNG SONUÇLARI 28 NİSAN BEKLENİYOR! Uzak Şehir, Survivor... TOTAL, AB ve ABC1'de hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 29.04.2025 09:01
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025
09:01
REYTİNG SONUÇLARI 28 NİSAN BEKLENİYOR! Uzak Şehir, Survivor... TOTAL, AB ve ABC1'de hangi yapım birinci oldu?
28 Nisan reyting sonuçları izleyicilerin dikkatini çekiyor. Dün akşam yayımlanan birçok yapımı takip eden televizyon seyircisi reyting sıralama listesine odaklandı. Total, AB ve ABC listeleriyle yayımlanan sıralamalarda en çok izlenen yapım zirveye otururken veriler diğer projelerin gidişatı hakkında bilgi veriyor. Dün akşam Kanal D'de Uzak Şehir, TRT1'de Selahaddin Eyyubi ve TV8'de Survivor yayımlandı. Peki, dün akşam en çok izlenen yapım hangisi oldu, 28 Nisan Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı?