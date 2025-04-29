REYTİNG SONUÇLARI 28 NİSAN BEKLENİYOR! Uzak Şehir, Survivor... TOTAL, AB ve ABC1’de hangi yapım birinci oldu?

28 Nisan reyting sonuç listesi Total, AB kategorilerindeki izlenme oranlarıyla takip edilmeye başladı. Dün yayımlanan yapımlardan dizi, film, yarışma gibi birçok yapım arasından en çok izlenen takip edilmeye başladı. Peki, 28 Nisan Pazartesi reyting sonuç listesi belli oldu mu?