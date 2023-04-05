Haberler Yaşam REYTİNG SONUÇLARI 4 NİSAN 2023 | Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım zirvenin sahibi oldu?

Giriş Tarihi: 05.04.2023 07:49 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 07:50

REYTİNG SONUÇLARI 4 NİSAN 2023 | Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım zirvenin sahibi oldu?

Geçtiğimiz gün ekranlara gelen yapımların ardından reyting sonuçları birincisi araştırılıyor. Reyting sonuçları 4 Nisan 2023 araştırmaları sabah saatleriyle hız kazanmış oldu. Total ve AB gurubunda açıklanan reyting sıralaması tablosunda hangi yapımların ilk üçte yer aldığı merak konusu haline geldi. Dün akşam televizyonda birbirinden dikkat çekici diziler izleyici seyirci karşısındaydı. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım zirvenin sahibi oldu? İşte reyting sıralaması ile sonuçlar…