Haberler
Yaşam
Reyting sonuçları 8 Haziran 2024 Cumartesi açıklandı! Total ve AB'de reyting birincisi kim oldu? Kardeşlerim, Gönül Dağı...
Giriş Tarihi: 09.06.2024 15:00
Güncelleme Tarihi: 09.06.2024
15:00
Reyting sonuçları 8 Haziran 2024 Cumartesi açıklandı! Total ve AB'de reyting birincisi kim oldu? Kardeşlerim, Gönül Dağı...
Reyting sonuçları 8 Haziran Cumartesi listesi ile gündemde. Dün akşam ekranlara gelen Kardeşlerim, Gönül Dağı gibi dizilerin yanı sıra Survivor'da dokunulmazlık oyunu ile Fenerbahçe'de seçim öncesi Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un yayını takip edildi. İzlenme oranları değerlendiriliyor. Final ve sezon finalleri ardından yeni yapımlar da listede yerini alıyor. Peki; Total, AB ve ABC+ dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, o tablo!