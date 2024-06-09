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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 8 Haziran 2024 Cumartesi açıklandı! Total ve AB'de reyting birincisi kim oldu? Kardeşlerim, Gönül Dağı...
Giriş Tarihi: 09.06.2024 15:00 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 15:00

Reyting sonuçları 8 Haziran 2024 Cumartesi açıklandı! Total ve AB'de reyting birincisi kim oldu? Kardeşlerim, Gönül Dağı...

Reyting sonuçları 8 Haziran Cumartesi listesi ile gündemde. Dün akşam ekranlara gelen Kardeşlerim, Gönül Dağı gibi dizilerin yanı sıra Survivor'da dokunulmazlık oyunu ile Fenerbahçe'de seçim öncesi Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un yayını takip edildi. İzlenme oranları değerlendiriliyor. Final ve sezon finalleri ardından yeni yapımlar da listede yerini alıyor. Peki; Total, AB ve ABC+ dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, o tablo!

Reyting sonuçları 8 Haziran 2024 Cumartesi açıklandı! Total ve AB’de reyting birincisi kim oldu? Kardeşlerim, Gönül Dağı...

Reyting sonuçları 8 Haziran 2024 Cumartesi Total ve AB için farklı listelerde değerlendirilmeye alınıyor. Dün akşam televizyon ekranlarında takip edilen tüm yapımlar sıralamada kendine yer edinmeye çalışıyor. Dünün reytingleri bu noktada medya ve izleyenlerin gündeminde. Peki; dünün reyting birincisi olan yapım hangisi?

Reyting sonuçları 8 Haziran 2024 Cumartesi açıklandı! Total ve AB’de reyting birincisi kim oldu? Kardeşlerim, Gönül Dağı...

REYTİNG SONUÇLARI CUMARTESİ 8 HAZİRAN 2024

8 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları belli oldu:

Total'de 1. sırada "Gönül Dağı" yer aldı. Total'de 2. sırada "Kardeşlerim" yer aldı. 3. sırada ise "Survivor All Star" yer aldı.

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Reyting sonuçları 8 Haziran 2024 Cumartesi açıklandı! Total ve AB’de reyting birincisi kim oldu? Kardeşlerim, Gönül Dağı...

AB'de 1. sırada "Gönül Dağı" yer aldı. 2. sırada "Survivor All Star" yer aldı. 3. sırada ise "Güldür Güldür Show" yer aldı.

Reyting sonuçları 8 Haziran 2024 Cumartesi açıklandı! Total ve AB’de reyting birincisi kim oldu? Kardeşlerim, Gönül Dağı...

1 HAZİRAN REYTİNG SIRALAMASI

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Borussia Dortmund Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması, ikinci sırada Gönül Dağı, üçüncü sırada UEFA Şampiyonlar Ligi Kupa Töreni yer aldı.

Reyting sonuçları 8 Haziran 2024 Cumartesi açıklandı! Total ve AB’de reyting birincisi kim oldu? Kardeşlerim, Gönül Dağı...

AB'de birinci sırada Borussia Dortmund Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması, ikinci sırada UEFA Şampiyonlar Ligi Kupa Töreni, üçüncü sırada Gönül Dağı yer aldı.

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