Reyting sonuçları 8 Haziran 2024 Cumartesi açıklandı! Total ve AB’de reyting birincisi kim oldu? Kardeşlerim, Gönül Dağı...

Reyting sonuçları 8 Haziran 2024 Cumartesi Total ve AB için farklı listelerde değerlendirilmeye alınıyor. Dün akşam televizyon ekranlarında takip edilen tüm yapımlar sıralamada kendine yer edinmeye çalışıyor. Dünün reytingleri bu noktada medya ve izleyenlerin gündeminde. Peki; dünün reyting birincisi olan yapım hangisi?