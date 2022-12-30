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Haberler Yaşam Reyting sonuçları Perşembe 29 Aralık 2022: Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 30.12.2022 06:48 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 06:49

Reyting sonuçları Perşembe 29 Aralık 2022: Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Reyting sıralaması son dakika sabah saatlerinde açıklanıyor. Medya gündeminde uzun süredir devam eden yapımlar, reyting kurbanı olanlar ve yeni diziler yer alıyor. Reyting sonuçları 29 Aralık Perşembe sorgulamasıyla araştırılmaya başladı. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. Dünün yayın akışında Aldatmak, Camdaki Kız, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Tuzak, Balkan Ninnisi yeni bölümleri ile yer aldı. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları Perşembe 29 Aralık 2022: Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları Perşembe 29 Aralık tarihi için sorgulanmaya başladı. Her hafta Perşembe günü yeni bölümleri ile ekranlara gelen yapımların arasından çıkacak reyting birincisi devamlılığını garanti altına alacak. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu Medyanın gündeminde olduğu gibi izleyenler için de oldukça önemli. Sonuçlar, dizilerin devamlılığı hakkında fikir veriyor. İşte, 29 Aralık dünün reytingleri...

Reyting sonuçları Perşembe 29 Aralık 2022: Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI PERŞEMBE 29 ARALIK

29 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz belli olmadı. Sıralama açıklandığında haberimizde olacak.

Geçen haftanın sonuçları için:

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Reyting sonuçları Perşembe 29 Aralık 2022: Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

22 ARALIK REYTİNG SIRALAMASI

Total'de 1.sırada Atv'de izleyiciyle buluşan "Esra Erol'da", 2. sırada Kanal D'de ekrana gelen "Camdaki Kız", 3.sırada Atv'de yayınlanan "Aldatmak" yer aldı.

Reyting sonuçları Perşembe 29 Aralık 2022: Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

AB'de ise 1.sırada "Camdaki Kız", 2.sırada yine "Aldatmak", 3.sırada "Esra Erol'da" yer aldı.

Reyting sonuçları Perşembe 29 Aralık 2022: Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?
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