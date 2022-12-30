Haberler Yaşam Reyting sonuçları Perşembe 29 Aralık 2022: Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Giriş Tarihi: 30.12.2022 06:48 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 06:49

Reyting sonuçları Perşembe 29 Aralık 2022: Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Reyting sıralaması son dakika sabah saatlerinde açıklanıyor. Medya gündeminde uzun süredir devam eden yapımlar, reyting kurbanı olanlar ve yeni diziler yer alıyor. Reyting sonuçları 29 Aralık Perşembe sorgulamasıyla araştırılmaya başladı. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. Dünün yayın akışında Aldatmak, Camdaki Kız, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Tuzak, Balkan Ninnisi yeni bölümleri ile yer aldı. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?