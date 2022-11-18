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Haberler Yaşam Reyting sonuçları sıralaması belli oluyor! 17 Kasım 2022 Perşembe dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Aldatmak, Camdaki Kız, Duy Beni, Gelsin Hayat Bildiği Gibi…
Giriş Tarihi: 18.11.2022 07:25 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 07:25

Reyting sonuçları sıralaması belli oluyor! 17 Kasım 2022 Perşembe dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Aldatmak, Camdaki Kız, Duy Beni, Gelsin Hayat Bildiği Gibi

''Hangi dizi reyting birincisi oldu?'' sorusu, bugün de en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Dün yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenme oranına sahip olan yapım merak konusu oldu. 17 Kasım 2022 Perşembe akşamı Atv'de Aldatmak, Kanal D'de Camdaki Kız, Star Tv'de Duy Beni, Show Tv'de Gelsin Hayat Bildiği Gibi, TRT 1'de Balkan Ninnisi, TV8'de MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekrana geldi. Bu yapımların arasından hangisi reyting birincisi oldu araştırılıyor. Peki, Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 17 Kasım 2022 Perşembe ABC, AB ve TOTAL sıralaması ile dünün reyting sonuçları…

Reyting sonuçları sıralaması belli oluyor! 17 Kasım 2022 Perşembe dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Aldatmak, Camdaki Kız, Duy Beni, Gelsin Hayat Bildiği Gibi…

Her gün bir önceki günün Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merak ediliyor. İzledikleri yapımların reytinglerdeki başarısını ölçmek isteyen izleyiciler, ''Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. Dün akşam Aldatmak, Camdaki Kız, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Balkan Ninnisi, MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekrana geldi. Duy Beni dizisi ise final bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 17 Kasım 2022 Perşembe dünün reyting sonuçları sıralaması

Reyting sonuçları sıralaması belli oluyor! 17 Kasım 2022 Perşembe dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Aldatmak, Camdaki Kız, Duy Beni, Gelsin Hayat Bildiği Gibi…

17 KASIM 2022 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, araştırma konusu olan 17 Kasım 2022 Perşembe reyting sonuçları şöyle;

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Reyting sonuçları sıralaması belli oluyor! 17 Kasım 2022 Perşembe dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Aldatmak, Camdaki Kız, Duy Beni, Gelsin Hayat Bildiği Gibi…

17 KASIM 2022 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

17 Kasım 2022 Perşembe akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Reyting sonuçları sıralaması belli oluyor! 17 Kasım 2022 Perşembe dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Aldatmak, Camdaki Kız, Duy Beni, Gelsin Hayat Bildiği Gibi…

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

10 Kasım Perşembe akşamı reyting sonuçları Total, Ab ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:

Reyting sonuçları sıralaması belli oluyor! 17 Kasım 2022 Perşembe dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Aldatmak, Camdaki Kız, Duy Beni, Gelsin Hayat Bildiği Gibi…

TOTAL

1 - Esra Erol'da

2 - Camdaki Kız

3 - Aldatmak

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