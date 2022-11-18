Reyting sonuçları sıralaması belli oluyor! 17 Kasım 2022 Perşembe dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Aldatmak, Camdaki Kız, Duy Beni, Gelsin Hayat Bildiği Gibi…

''Hangi dizi reyting birincisi oldu?'' sorusu, bugün de en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Dün yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenme oranına sahip olan yapım merak konusu oldu. 17 Kasım 2022 Perşembe akşamı Atv'de Aldatmak, Kanal D'de Camdaki Kız, Star Tv'de Duy Beni, Show Tv'de Gelsin Hayat Bildiği Gibi, TRT 1'de Balkan Ninnisi, TV8'de MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekrana geldi. Bu yapımların arasından hangisi reyting birincisi oldu araştırılıyor. Peki, Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 17 Kasım 2022 Perşembe ABC, AB ve TOTAL sıralaması ile dünün reyting sonuçları…