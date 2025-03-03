BİM AKTÜEL 4 - 7 MART | Mart ayının ilk indirim broşürü yayında! BİM Aktüel’de bu hafta çay makinesi, mini fırın...

BİM aktüel yeni hafta indirimleri alışverişseverlerin listesinde yerini aldı. Geniş ürün yelpazesiyle birçok ürünü satışa sunan zincir markette bu hafta mini fırın, elektrikli tek gözlü ocak, akıllı saat, kablolu ve kablosuz klavye mouse seti, çay makinesi olmak üzere birçok ürün yer alıyor. Peki, BİM aktüel ürünler neler? İşte, haftanın yeni fırsatları!