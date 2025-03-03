Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam BİM AKTÜEL 4 - 7 MART | Mart ayının ilk indirim broşürü yayında! BİM Aktüel'de bu hafta çay makinesi, mini fırın...
Giriş Tarihi: 03.03.2025 12:22 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 12:22

BİM AKTÜEL 4 - 7 MART | Mart ayının ilk indirim broşürü yayında! BİM Aktüel'de bu hafta çay makinesi, mini fırın...

BİM aktüel Salı ve Cuma indirimleri için yeni hafta broşürünü yayınladı! 4 Mart Salı ve 7 Mart Cuma günü satışta olacak aktüel ürünlerin yanı sıra mutfak malzemeleri de satışa sunulacak. Yoğurttan kefire, 1 KG çaydan yaş hurmaya çeşitli ürünler yer alıyor. Peki, 4 - 7 Mart BİM aktüel ürünler neler? İşte, yeni hafta BİM aktüel ürünler ve fiyat listesi!

BİM AKTÜEL 4 - 7 MART | Mart ayının ilk indirim broşürü yayında! BİM Aktüel’de bu hafta çay makinesi, mini fırın...

BİM aktüel yeni hafta indirimleri alışverişseverlerin listesinde yerini aldı. Geniş ürün yelpazesiyle birçok ürünü satışa sunan zincir markette bu hafta mini fırın, elektrikli tek gözlü ocak, akıllı saat, kablolu ve kablosuz klavye mouse seti, çay makinesi olmak üzere birçok ürün yer alıyor. Peki, BİM aktüel ürünler neler? İşte, haftanın yeni fırsatları!

BİM AKTÜEL 4 - 7 MART | Mart ayının ilk indirim broşürü yayında! BİM Aktüel’de bu hafta çay makinesi, mini fırın...

BİM AKTÜEL KATALOG 4 MART SALI 2025

  • DANA KABURGA FÜME ET 69,00 TL
  • SOSLU DANA DÖNER 115,00 TL
  • 5 KG YARIM YAĞLI YOĞURT 159,00 TL
  • 2 L AYRAN 59,00 TL
  • LOR PEYNİR 45,00 TL
  • 1 L KEFİR 57,50 TL
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BİM AKTÜEL 4 - 7 MART | Mart ayının ilk indirim broşürü yayında! BİM Aktüel’de bu hafta çay makinesi, mini fırın...
  • 1 KG ÇAY 175,00 TL
  • 450 G YAŞ HURMA 159,50 TL
  • LOKUM 69,50 TL
  • FINDIK KREMASI 175,00 TL
BİM AKTÜEL 4 - 7 MART | Mart ayının ilk indirim broşürü yayında! BİM Aktüel’de bu hafta çay makinesi, mini fırın...
  • MAKYAJ BAZI 179,00 TL
  • MAKYAJ FIRÇASI SETİ 295,00 TL
  • TAKI ÇANTASI 175,00 TL
  • SAÇ BANDI VE BİLEKLİK SETİ 99,00 TL
BİM AKTÜEL 4 - 7 MART | Mart ayının ilk indirim broşürü yayında! BİM Aktüel’de bu hafta çay makinesi, mini fırın...

BİM AKTÜEL KATALOG 7 MART CUMA 2025

  • 125CC MOTOSİKLET – 52.975,00 TL
  • 125CC MOTOSİKLET – 49.900,00 TL
  • 125CC MOTOSİKLET – 69.000,00 TL
  • KATLANABİLİR ELEKTRİKLİ BİSİKLET – 20.950,00 TL
  • KATLANABİLİR ELEKTRİKLİ BİSİKLET– 15.450,00 TL
  • ELEKTRİKLİ ŞARJLI TIRAŞ MAKİNESİ – 329,00 TL