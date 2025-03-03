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BİM AKTÜEL 4 - 7 MART | Mart ayının ilk indirim broşürü yayında! BİM Aktüel'de bu hafta çay makinesi, mini fırın...
Giriş Tarihi: 03.03.2025 12:22
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025
12:22
BİM AKTÜEL 4 - 7 MART | Mart ayının ilk indirim broşürü yayında! BİM Aktüel'de bu hafta çay makinesi, mini fırın...
BİM aktüel Salı ve Cuma indirimleri için yeni hafta broşürünü yayınladı! 4 Mart Salı ve 7 Mart Cuma günü satışta olacak aktüel ürünlerin yanı sıra mutfak malzemeleri de satışa sunulacak. Yoğurttan kefire, 1 KG çaydan yaş hurmaya çeşitli ürünler yer alıyor. Peki, 4 - 7 Mart BİM aktüel ürünler neler? İşte, yeni hafta BİM aktüel ürünler ve fiyat listesi!