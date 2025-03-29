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Haberler Yaşam Samsun bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Samsun’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 09:41 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 09:42

Samsun bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Samsun’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bayramlar, Allah'a olan şükür ve minnetimizi gösterdiğimiz, aynı zamanda toplumsal birlik ve beraberliği güçlendirdiğimiz bir zaman dilimi olması sebebiyle dinimizde önemli bir tutar. Bu kıymetli güne bayram namazı ile başlanır. İbadetini eda etmek isteyenler Samsun'da bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusuyla il il namaz vakitleri listesini inceliyor. İşte 30 Mart 2025 Samsun bayram namazı saati…

Samsun bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Samsun’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Ramazan Bayramı, 30 Mart sabahı günün ilk ışıklarının ardından bayram namazıyla birlikte başlayacak. İbadetini eda eden İslam alemi bayramlaşma faslına geçerek bayramın bereketinden faydalanacak. Peki, Samsun'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte 30 Mart 2025 Samsun bayram namazı saati…

Samsun bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Samsun’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

SAMSUN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Ramazan Bayramı il il namaz vakitleri listesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı.

Buna göre;

30 Mart 2025 Pazar günü eda edilecek Samsun Merkez bayram namazı saati 06:53 olarak belirlendi.

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Samsun bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Samsun’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM GECELERİ YAPILACAK İBADETLER

-Namaz Kılmak

Bayram geceleri kaza namazı ve nafile namaz kılınması tavsiye olunmuştur.

Mü'minlerin annesi Ümmü Habîbe Remle Binti Ebû Süfyân radıyallahu anhümâ, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken dinledim, dedi:

"Müslüman bir kimse, farzların dışında nâfile olarak her gün Allah rızası için on iki rek`at namaz kılarsa, Allah Teâlâ ona cennette bir köşk yapar" veya "Ona cennette bir köşk yapılır." (Müslim, Müsâfirîn 103)

Samsun bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Samsun’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

-Kur'an Okumak

Allah dostları mübarek gün ve gecelerde çokça Kur'ân-ı Kerîm okunmasını tavsiye buyurmuşlardır.

İbn-i Mesut'tan (r.a.) rivayet edildiğine göre, Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu:

"Kim Kur'ân-ı Kerîm'den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir." (Tirmizî, Fezâilü'l-Kur'ân 16)

Samsun bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Samsun’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

-Dua Etmek

Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz, her fırsatta dua etmemizi istemiş, dualarımıza meleklerin "âmin" dediğini müjdelemişlerdir. Dualarımızda Allah'tan hayırlı ve güzel şeyler istememizi tavsiye etmişlerdir:

"Kendinize hayırdan başka bir şeyle dua etmeyin. Çünkü melekler dualarınıza âmin derler" buyurmuşlardır. (Müslim, Cenâiz 7)