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Samsun bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Samsun’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 09:41
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
09:42
Samsun bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Samsun’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Bayramlar, Allah'a olan şükür ve minnetimizi gösterdiğimiz, aynı zamanda toplumsal birlik ve beraberliği güçlendirdiğimiz bir zaman dilimi olması sebebiyle dinimizde önemli bir tutar. Bu kıymetli güne bayram namazı ile başlanır. İbadetini eda etmek isteyenler Samsun'da bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusuyla il il namaz vakitleri listesini inceliyor. İşte 30 Mart 2025 Samsun bayram namazı saati…