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Giriş Tarihi: 29.03.2025 11:30 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 11:30

Şanlıurfa bayram namazı saati! 2025 Şanlıurfa'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Ramazan ayını uğurlayan milyonlarca Müslüman Ramazan bayramı namazı için camilerde buluşuyor. Hadis-i şerife dayanarak namaz ile başlayan mübarek bayram günlerinde Müslümanların birbiriyle bayramlaşması hayırlı işlerdendir. Bu kıymetli güne ibadetle başlayacak olan pek çok kişi Şanlıurfa'da bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusuna yanıt arıyor. İşte 2025 Şanlıurfa bayram namazı saati

Şanlıurfa bayram namazı saati! 2025 Şanlıurfa’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Geride bıraktığımız Ramazan ayının huzur ve bereketiyle uyandığımız bayram sabahında, milyonlarca Müslüman camilerde saf tutarak dualarda buluşuyor. Namaz saatini kaçırmak istemeyenler Diyanet'in namaz vakitleri listesi ile Şanlıurfa'da bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusuna cevap buluyor. İşte il il ezan saatleri listesine göre 2025 Şanlıurfa bayram namazı saati…

Şanlıurfa bayram namazı saati! 2025 Şanlıurfa’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

ŞANLIURFA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Ramazan Bayramı il il namaz vakitleri listesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı.
Buna göre;
30 Mart 2025 Pazar günü eda edilecek Şanlıurfa bayram namazı saati 06:43 olarak belirlendi.

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Şanlıurfa bayram namazı saati! 2025 Şanlıurfa’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram Namazı Kılmak Farz Mı?
Dinimizde Ramazan ve Kurban olmak üzere iki bayram vardır ve her ikisi için de bayram namazları meşru kılınmıştır. Bu noktada kendisine Cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı vaciptir.
"Bu günümüzde yapacağımız ilk şey namaz kılmaktır" (Buhârî, "ʿÎdeyn", 3; Müslim, "Eḍâḥî", 7) meâlindeki hadise dayanarak ramazan ve kurban bayramlarının bayram namazının kılınmasıyla başladığını söylemek mümkündür.

Şanlıurfa bayram namazı saati! 2025 Şanlıurfa’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram Namazı Evde Kılınır Mı?
Hanefî mezhebine göre bayram namazının sahih olması için hutbe dışında Cuma namazında aranan şartların yerine gelmesi gerektiğinden, bayram namazının cemaatle kılınması şarttır.
Herhangi bir sebepten dolayı bayram namazını cemaatle kılamayan kimsenin bunu kaza etmesi gerekmediği gibi bu kişinin tek başına bayram namazını kılması da gerekmez.
Bayram namazını camide cemaatle kılamayanların, evlerinde iki veya dört rekât olarak duhâ/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle nafile namaz kılmaları müstehabtır.
Bayram günleri, toplulukta birliği ve bağlılığı güçlendiren zamanlar olduğu için bayram namazlarını da toplu halde kılmak önem taşır.

Şanlıurfa bayram namazı saati! 2025 Şanlıurfa’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır?
Ramazan Bayramı Namazı için: "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.
Bayramı namaz iki rekat olup cemaatle birlikte kılınır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde namaza başlanır:
1. Rekat
· İmam sesli, cemaat sessizce Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.

· Gizlice Sübhaneke okunur.

· Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.

· İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.

· İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.

· İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.

· İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.

· İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa "sübhâne rabbiye'l-azîm" denir. "Semiallahü limen hamideh" diyerek ruküdan kalkılır.

· Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa "sübhâne rabbiye'l-â'lâ" denir.

· İkinci rekate kalkılır.