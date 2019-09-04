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  • ŞOK aktüel 4- 10 Eylül ürünler kataloğu! ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta sürpriz indirimler…

4- 10 Eylül ürünler kataloğu! ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta sürpriz indirimler…

Hem ekonomik hem kaliteli ürünler kataloğu yayınlandı. Özellikle ev hanımlarını yakından ilgilendiren 4 Eylül kataloğunda neler var merak edildi. Bu hafta tek sayfalık kataloğunu hazırlayan marketin indirimli ürünleri yok satacak. 4 Eylül'den 10 Eylül tarihine kadar sürecek olan yoğun ilgi görüyor. Katalogdaki temizlik ürünleri indirimleri ise dikkatlerden kaçmadı. Gelin birlikte bu haftanın kataloğuna göz atalım; Finish powerball kapsülü 90'lı, Finish hepsi bir arada bulaşık makinesi kapsülü evliliği, Finish parlatıcıda büyük indirim fırsatı yer alıyor. İşte 4- 10 Eylül ŞOK aktüel ürünler indirim kataloğu listesi…

Giriş Tarihi: 04.09.2019 00:43 Güncelleme Tarihi: 04.09.2019 01:15
ŞOK aktüel 4- 10 Eylül ürünler kataloğu! ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta sürpriz indirimler…

Yeni haftaya ilişkin ürünler indirim kataloğu tüketicinin beğenisine sunuldu. Çarşamba günlerinin vazgeçilmez 4 Eylül tarihinde yoğun ilgi görüyor. Özellikle ev temizliğine önem veren hanımlarının yüzleri bu hafta gülecek. 4 Eylül'den 10 Eylül tarihine kadar sürecek olan ŞOK markette bu hafta Finish hepsi bir arada bulaşık makinesi kapsülü evliliği 36,96 TL, Finish parlatıcı 7,96 TL, Çocuk tekli toka çeşitleri raflara diziliyor. İşte 4- 10 Eylül indirim kataloğu…

İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğunun indirim listesi…

ŞOK aktüel 4- 10 Eylül ürünler kataloğu! ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta sürpriz indirimler…
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ŞOK aktüel 4- 10 Eylül ürünler kataloğu! ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta sürpriz indirimler…
ŞOK aktüel 4- 10 Eylül ürünler kataloğu! ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta sürpriz indirimler…
ŞOK aktüel 4- 10 Eylül ürünler kataloğu! ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta sürpriz indirimler…
ŞOK aktüel 4- 10 Eylül ürünler kataloğu! ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta sürpriz indirimler…
ŞOK aktüel 4- 10 Eylül ürünler kataloğu! ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta sürpriz indirimler…
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