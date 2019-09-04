ŞOK aktüel 4- 10 Eylül ürünler kataloğu! ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta sürpriz indirimler…

Hem ekonomik hem kaliteli ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Özellikle ev hanımlarını yakından ilgilendiren 4 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var merak edildi. Bu hafta tek sayfalık kataloğunu hazırlayan marketin indirimli ürünleri yok satacak. 4 Eylül'den 10 Eylül tarihine kadar sürecek olan ŞOK kataloğu yoğun ilgi görüyor. Katalogdaki temizlik ürünleri indirimleri ise dikkatlerden kaçmadı. Gelin birlikte bu haftanın kataloğuna göz atalım; Finish powerball kapsülü 90'lı, Finish hepsi bir arada bulaşık makinesi kapsülü evliliği, Finish parlatıcıda büyük indirim fırsatı yer alıyor. İşte 4- 10 Eylül ŞOK aktüel ürünler indirim kataloğu listesi…