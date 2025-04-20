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ŞOK AKTÜEL HAFTA SONU İNDİRİMLERİ! Kamp malzemeleri, el feneri... 22 Nisan'a kadar geçerli!
Giriş Tarihi: 20.04.2025 08:43
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025
08:43
ŞOK AKTÜEL HAFTA SONU İNDİRİMLERİ! Kamp malzemeleri, el feneri... 22 Nisan'a kadar geçerli!
ŞOK aktüel yeni hafta indirimleri bugün itibarıyla başladı. 16 Nisan'da başlayan aktüel ürün satışı, 22 Nisan'a kadar devam edecek. Bu haftanın dikkat çeken ürünleri isekamp malzemeleri oldu. Bahar havasının kendini göstermesiyle birlikte kamp yapmak isteyenlere özel termos, kamp sandalyesi, el feneri ve daha birçok ürün satışa sunuluyor. İşte, 22 Nisan'a kadar geçerli ŞOK aktüel indirimleri ve fiyat listesi!