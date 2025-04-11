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Şok aktüel indirimler başladı! 15 Nisan'a kadar geçerli! İşte, ŞOK'tan "Ne alırsan 75 TL" fırsatı
Giriş Tarihi: 11.04.2025 01:17
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025
01:18
Şok aktüel indirimler başladı! 15 Nisan'a kadar geçerli! İşte, ŞOK'tan "Ne alırsan 75 TL" fırsatı
ŞOK marketin 9-15 Nisan tarihleri arasını kapsayan yeni aktüel kataloğu yayınlandı. Alışveriş tutkunlarının ilgisini çeken kampanyada bu hafta seçili ürünlerde "Ne alırsan 75 TL" fırsatı dikkat çekiyor. Ev ürünlerinden mutfak gereçlerine, kişisel bakımdan teknolojik ürünlere kadar birçok indirimli ürün raflarda yerini aldı. İşte, 9- 15 Nisan ŞOK aktüel ürünler...