Şok aktüel indirimler başladı! 15 Nisan'a kadar geçerli! İşte, ŞOK'tan "Ne alırsan 75 TL" fırsatı

ŞOK, her hafta olduğu gibi bu hafta da avantajlı alışveriş fırsatlarını müşterileriyle buluşturuyor. 9-15 Nisan haftasına özel aktüel ürün kataloğunda, "Ne alırsan 75 TL" kampanyasıyla seçili ürünlerde büyük indirimler sunuluyor. Peki, ŞOK aktüel'in merakla beklenen yeni hafta kataloğunda neler var, hangi ürünler kampanyada yer alıyor? İşte, detaylar...