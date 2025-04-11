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Haberler Yaşam Şok aktüel indirimler başladı! 15 Nisan'a kadar geçerli! İşte, ŞOK'tan "Ne alırsan 75 TL" fırsatı
Giriş Tarihi: 11.04.2025 01:17 Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 01:18

Şok aktüel indirimler başladı! 15 Nisan'a kadar geçerli! İşte, ŞOK'tan "Ne alırsan 75 TL" fırsatı

ŞOK marketin 9-15 Nisan tarihleri arasını kapsayan yeni aktüel kataloğu yayınlandı. Alışveriş tutkunlarının ilgisini çeken kampanyada bu hafta seçili ürünlerde "Ne alırsan 75 TL" fırsatı dikkat çekiyor. Ev ürünlerinden mutfak gereçlerine, kişisel bakımdan teknolojik ürünlere kadar birçok indirimli ürün raflarda yerini aldı. İşte, 9- 15 Nisan ŞOK aktüel ürünler...

Şok aktüel indirimler başladı! 15 Nisan’a kadar geçerli! İşte, ŞOK’tan Ne alırsan 75 TL fırsatı

ŞOK, her hafta olduğu gibi bu hafta da avantajlı alışveriş fırsatlarını müşterileriyle buluşturuyor. 9-15 Nisan haftasına özel aktüel ürün kataloğunda, "Ne alırsan 75 TL" kampanyasıyla seçili ürünlerde büyük indirimler sunuluyor. Peki, ŞOK aktüel'in merakla beklenen yeni hafta kataloğunda neler var, hangi ürünler kampanyada yer alıyor? İşte, detaylar...

Şok aktüel indirimler başladı! 15 Nisan’a kadar geçerli! İşte, ŞOK’tan Ne alırsan 75 TL fırsatı

ŞOK AKTÜEL YENİ HAFTA!

Bebek Yastık Kılıfı 75 TL,

Bebek Yastığı 59,95 TL,

Bebek Penye Lastikli Çarşaf 100 TL,

Anne Yanı Bebek Yatağı 249 TL,

Keçe Organizer 64,95 TL, Askılı Organizer 50 TL, Lisanslı Kız/Erkek Çocuk Çorap 25 TL,

2'li Bebek Çorabı 25 TL,

3'lü Katlanır Bebek Küveti Seti 599 TL,

Taşıma Kutulu Mama Kaşığı 89,95 TL,

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Şok aktüel indirimler başladı! 15 Nisan’a kadar geçerli! İşte, ŞOK’tan Ne alırsan 75 TL fırsatı

9- 15 NİSAN ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER NELER?

Kurmalı Dinozor Bebek /Sevimli Tırtıl 100 TL,

Tren Seti 149 TL,

Mini Sürpriz Yumurta 25 TL,

Oyuncak Köpek 299 TL,

Oyuncak Fil 199 TL,

Renkli Bebekler 39,95 TL,

Elektro Gitar 129 TL,

Sevimli Çıngıraklar 75 TL,

El Pervanesi Sevimli Hayvanlar 29,95 TL,

Ahşap Yapboz 119 TL,

Şok aktüel indirimler başladı! 15 Nisan’a kadar geçerli! İşte, ŞOK’tan Ne alırsan 75 TL fırsatı
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Şok aktüel indirimler başladı! 15 Nisan’a kadar geçerli! İşte, ŞOK’tan Ne alırsan 75 TL fırsatı

25 TL üstü alışverişlerde geçerli:

400 gram Tam Yağlı Kaşar Peyniri 115 TL,

400 gram Kayseri Mantı 55 TL,

900 ml Bebek Şampuanı 95 TL ,

2 litre Sıvı Bakım Deterjanı 99 TL