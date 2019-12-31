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  • ŞOK aktüel ürünler kataloğu! 1 Ocak’tan itibaren ŞOK kataloğunda sürpriz fırsatlar…

! 1 Ocak’tan itibaren ŞOK kataloğunda sürpriz fırsatlar…

Bu haftanın yayınlandı. Ocak ayına sürpriz indirimlerle karşımıza çıkacak olan kataloğun ilk sayfasındaki banyo ve mutfak ürünleri dikkat çekiyor. Çarşamba günleri yeni indirimlerle göz kamaştıran ürünler merak ediliyor. Buna göre '' ürünler kataloğunda neler var?'' sorusuna yanıt aranıyor. Bu haftaki ürünlerde ahşap banyo raflarından elektrikli el aletlerine, gıdadan züccaciyede büyük fırsat indirimi yer alıyor. Peki aktüel ürünlerde neler var? İşte, ŞOK aktüel ürünler kataloğunun tam listesine bakabilir, bütçenize uygun alışverişlerinizi yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 31.12.2019 12:35
ŞOK aktüel ürünler kataloğu! 1 Ocak’tan itibaren ŞOK kataloğunda sürpriz fırsatlar…

yayınlandı. Hem kaliteli hem uygun fiyatlı alışverişler için mağazanın indirimli ürünler listesi merak ediliyor. 1 Ocak'tan itibaren yayınlanan kataloğun içerisinde bienWood Ahşap Banyo Rafı 2 Katlı, Çok Amaçlı Mutfak Dolabı, Kumsal Granit Efektli Cam Kapaklı Derin Tencere 24 cm 49,95 TL, Paşabahçe Marmara Fincan Takımında inanılmaz indirim fırsatı yer alıyor. Haberimizde, 1 Ocak 2020 ürünler kataloğunun tam listesine bakabilir, fiyatlara göz gezdirebilirsiniz.

ŞOK aktüel ürünler kataloğu! 1 Ocak’tan itibaren ŞOK kataloğunda sürpriz fırsatlar…
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ŞOK aktüel ürünler kataloğu! 1 Ocak’tan itibaren ŞOK kataloğunda sürpriz fırsatlar…
ŞOK aktüel ürünler kataloğu! 1 Ocak’tan itibaren ŞOK kataloğunda sürpriz fırsatlar…
ŞOK aktüel ürünler kataloğu! 1 Ocak’tan itibaren ŞOK kataloğunda sürpriz fırsatlar…
ŞOK aktüel ürünler kataloğu! 1 Ocak’tan itibaren ŞOK kataloğunda sürpriz fırsatlar…
ŞOK aktüel ürünler kataloğu! 1 Ocak’tan itibaren ŞOK kataloğunda sürpriz fırsatlar…
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