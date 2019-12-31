ŞOK aktüel ürünler kataloğu! 1 Ocak’tan itibaren ŞOK kataloğunda sürpriz fırsatlar…

Bu haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Ocak ayına sürpriz indirimlerle karşımıza çıkacak olan kataloğun ilk sayfasındaki banyo ve mutfak ürünleri dikkat çekiyor. Çarşamba günleri yeni indirimlerle göz kamaştıran ürünler merak ediliyor. Buna göre '' ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?'' sorusuna yanıt aranıyor. Bu haftaki ürünlerde ahşap banyo raflarından elektrikli el aletlerine, gıdadan züccaciyede büyük fırsat indirimi yer alıyor. Peki 1 Ocak ŞOK aktüel ürünlerde neler var? İşte, ŞOK aktüel ürünler kataloğunun tam listesine bakabilir, bütçenize uygun alışverişlerinizi yapabilirsiniz.