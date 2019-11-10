ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! 13 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Birbirinden güzel ve kaliteli ürünler tüketicisinin beğenisine sunuldu. Özellikle ev hanımlarının dikkatini çeken indirimli ürünler listesinde bu hafta 2'li kulplu kahve bardağı, kek kalıbı çeşitleri, saç bakım maskesi, leke çıkarıcısında kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. ŞOK 13 Kasım aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünler, sabah saatlerinde pek çok tüketicinin gündeminde yer alıyor. İşte 13 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu tam listesi…