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  • ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! 13 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ürünler kataloğu yayında! 13 Kasım ürünler kataloğunda neler var?

Haftanın ürünler kataloğu yayınlandı. Birbirinden güzel ve kaliteli ürünler tüketicisinin beğenisine sunuldu. Özellikle ev hanımlarının dikkatini çeken indirimli ürünler listesinde bu hafta 2'li kulplu kahve bardağı, kek kalıbı çeşitleri, saç bakım maskesi, leke çıkarıcısında kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. ŞOK 13 Kasım aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünler, sabah saatlerinde pek çok tüketicinin gündeminde yer alıyor. İşte 13 Kasım ürünler kataloğu tam listesi…

Giriş Tarihi: 10.11.2019 10:47
ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! 13 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Yeni haftaya ilişkin ürünler kataloğu belli oldu. Hem kaliteli hem avantajlı ürünler raflardaki yerini aldı. Hal böyle olunca '' ürünler kataloğunda neler var?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. 13 Kasım'dan itibaren başlayacak indirimli ürünler listesi bu hafta dopdolu. Kataloğun yeni ürünleri müşterilerin yüzlerini güldürecek. Haftanın listesinde indirimli mutfak ve temizlik ürünleri bulunurken diğer ürünlerin fırsatları da oldukça iddialı. Haberimizde 13 Kasım kataloğunun tam listesi yer alıyor…

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! 13 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! 13 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! 13 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! 13 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! 13 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! 13 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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