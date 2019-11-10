ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! 13 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Yeni haftaya ilişkin ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Hem kaliteli hem avantajlı ürünler raflardaki yerini aldı. Hal böyle olunca '' ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. 13 Kasım'dan itibaren başlayacak indirimli ürünler listesi bu hafta dopdolu. Kataloğun yeni ürünleri müşterilerin yüzlerini güldürecek. Haftanın listesinde indirimli mutfak ve temizlik ürünleri bulunurken diğer ürünlerin fırsatları da oldukça iddialı. Haberimizde 13 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğunun tam listesi yer alıyor…