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ŞOK HAFTA SONU FIRSATLARI! 15- 18 Mart ŞOK aktüel ürünler neler, indirimde ne var? Masajlı Duş Başlığı Seti geliyor!
Giriş Tarihi: 14.03.2025 07:09
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025
07:09
ŞOK HAFTA SONU FIRSATLARI! 15- 18 Mart ŞOK aktüel ürünler neler, indirimde ne var? Masajlı Duş Başlığı Seti geliyor!
ŞOK aktüel hafta sonu fırsatlarını duyurdu. 15 Mart tarihinde satışa çıkacak aktüel ürünler arasında ev ihtiyacına uygun birçok ürün uygun fiyata yerini aldı. Aktüel listesinde en çok dikkat çeken ürün masajlı duş başlığı seti oldu. Peki, 15- 18 Mart ŞOK aktüel ürünler neler? İşte, ŞOK hafta sonu fırsatları...