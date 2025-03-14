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Haberler Yaşam ŞOK HAFTA SONU FIRSATLARI! 15- 18 Mart ŞOK aktüel ürünler neler, indirimde ne var? Masajlı Duş Başlığı Seti geliyor!
Giriş Tarihi: 14.03.2025 07:09 Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 07:09

ŞOK HAFTA SONU FIRSATLARI! 15- 18 Mart ŞOK aktüel ürünler neler, indirimde ne var? Masajlı Duş Başlığı Seti geliyor!

ŞOK aktüel hafta sonu fırsatlarını duyurdu. 15 Mart tarihinde satışa çıkacak aktüel ürünler arasında ev ihtiyacına uygun birçok ürün uygun fiyata yerini aldı. Aktüel listesinde en çok dikkat çeken ürün masajlı duş başlığı seti oldu. Peki, 15- 18 Mart ŞOK aktüel ürünler neler? İşte, ŞOK hafta sonu fırsatları...

ŞOK HAFTA SONU FIRSATLARI! 15- 18 Mart ŞOK aktüel ürünler neler, indirimde ne var? Masajlı Duş Başlığı Seti geliyor!

ŞOK marketin hafta sonu kampanyaları belli oldu! 15-18 Mart tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunda birbirinden cazip fırsatlar yer alıyor. Özellikle Masajlı Duş Başlığı Seti dikkat çekerken, temizlik ve mutfak ürünlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar birçok seçenek raflarda olacak. İşte, ŞOK'un hafta sonu indirimli ürünleri!

ŞOK HAFTA SONU FIRSATLARI! 15- 18 Mart ŞOK aktüel ürünler neler, indirimde ne var? Masajlı Duş Başlığı Seti geliyor!

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 15-18 MART 2025

  • Tavan Boyası - 399 TL
  • İç Cephe Boyası Kumsal Beji / Marjinal Gri - 299 TL
  • Fırça Saplı Rulo - 69,95 TL
  • Merdiven - 849 TL
  • Saplı Rulo - 34,95 TL
  • Plastik Saplı Kestirme Fırça - 24,95 TL
  • Akım Korumalı Priz - 219 TL
  • Duş Başlığı Seti - 69,95 TL
  • Masajlı Duş Başlığı Seti - 139 TL
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ŞOK HAFTA SONU FIRSATLARI! 15- 18 Mart ŞOK aktüel ürünler neler, indirimde ne var? Masajlı Duş Başlığı Seti geliyor!

ŞOK 100 ÜRÜNDE GEÇERLİ KAMPANYA!

ŞOK HAFTA SONU FIRSATLARI! 15- 18 Mart ŞOK aktüel ürünler neler, indirimde ne var? Masajlı Duş Başlığı Seti geliyor!

GEÇEN SENENİN MART AYI FİYATLARI KAMPANYASI!

ŞOK HAFTA SONU FIRSATLARI! 15- 18 Mart ŞOK aktüel ürünler neler, indirimde ne var? Masajlı Duş Başlığı Seti geliyor!

12- 18 MART ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER

  • Hasır Sepet Orta Boy 179 TL,
  • Hasır Sepet Küçük Boy 159 TL,
  • Jüt Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 229 TL,
  • 2'li Hasır Supla 159 TL, Kapaklı Hasır Organizer 179 TL,
  • Hasır Organizer Büyük Boy 129 TL,
  • Hasır Organizer Küçük Boy 119 TL,
  • Jüt Kapaklı Çekmece İçi Kutu 179 TL,