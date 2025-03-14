ŞOK HAFTA SONU FIRSATLARI! 15- 18 Mart ŞOK aktüel ürünler neler, indirimde ne var? Masajlı Duş Başlığı Seti geliyor!

ŞOK marketin hafta sonu kampanyaları belli oldu! 15-18 Mart tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunda birbirinden cazip fırsatlar yer alıyor. Özellikle Masajlı Duş Başlığı Seti dikkat çekerken, temizlik ve mutfak ürünlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar birçok seçenek raflarda olacak. İşte, ŞOK'un hafta sonu indirimli ürünleri!