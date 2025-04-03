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TARIM KREDİ AKTÜEL İNDİRİMLERİ BAŞLADI! 7 Nisan'a kadar geçerli Tarım Kredi indirimli ürünler neler?
Giriş Tarihi: 03.04.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025
13:34
TARIM KREDİ AKTÜEL İNDİRİMLERİ BAŞLADI! 7 Nisan'a kadar geçerli Tarım Kredi indirimli ürünler neler?
Tarım Kredi Nisan ayının ilk indirimlerini duyurdu. Zincir markette bu hafta birçok ürün yer alırken gözler 1 alana 1 bedava kampanyasına çevrildi. Şekerleme ve sakızlarda aynı üründen alana 1 ürün bedava olacak. Bu hafta aynı zamanda kahvaltı sofralarını süsleyen sucuk, peynir, tereyağı, süt ve çay yer alıyor. Peki, Tarım Kredi Aktüel ürünler neler?