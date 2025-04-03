TARIM KREDİ AKTÜEL İNDİRİMLERİ BAŞLADI! 7 Nisan’a kadar geçerli Tarım Kredi indirimli ürünler neler?

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nde yeni hafta indirimleri başladı. Gıda ürünlerinin yanı sıra, deterjan çeşitleri de uygun fiyata zincir markette satışa sunulacak. Doğal diş macunu çeşitleri, sıvı deterjanlar ve daha fazlası raflarda yerini aldı. İşte, Tarım Kredi Aktüel 1-7 Nisan indirimleri...