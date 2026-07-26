Geceleri Evlerine Giremiyorlar! Hakkari'de O Evi Yılanlar Bastı: Sebebi Duyanları Şaşkına Çevirdi

Giriş Tarihi: 26.07.2026 13:24 Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 13:24

Hakkari Yüksekova yılan istilası haberi bölgede büyük bir paniğe yol açtı. İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağıolukbaşı köyünde yaşayan Özmen ailesi, evlerini mesken tutan yılanlar nedeniyle hayatlarının en zor günlerini geçiriyor. Evin muhtelif noktalarından bir anda ortaya çıkan ve sayısını kimsenin bilemediği yılanlar, ailenin günlük yaşamını adeta felç etti.

KENDİ EVLERİNDE ESİR KALDILAR

Öyle bir şey yaşanıyor ki, aile bireyleri yıllardır yaşadıkları yuvalarına adım atarken bile ecel terleri döküyor. Kendi imkanlarıyla bu kabustan kurtulmaya çalışan ancak hiçbir sonuç alamayan Özmen ailesi, çareyi yetkili mercilerden acil destek istemekte buldu.

"KOYUNUMUZ VE GÜVERCİNLERİMİZ TELEF OLDU"

Duyanları şaşkına çeviren olayın çarpıcı detaylarını anlatan aile sakinlerinden Caner Özmen, yılanların yapının çatı kısmındaki kuş yuvalarına kadar tırmandığını belirterek durumun ciddiyetine dikkat çekti. Geceleri bir yılanla burun buruna gelme korkusuyla uyku düzenlerinin tamamen bozulduğunu vurgulayan Özmen, yaşadıkları çaresizliği şu sözlerle dile getirdi: "Uzun yıllardır evimiz adeta yılanların istilası altında. Kendi yuvamıza adım atarken bile büyük korku duyuyoruz."

"Bu durum sadece bizi değil, hayvanlarımızı da vurdu. Bugüne kadar bir koyunumuz yılan ısırması sonucu, çok sayıda güvercinimiz de yine yılanlar tarafından telef edildi. Hem maddi hem de manevi anlamda yıpranmış durumdayız."

BÜTÜN KÖY ÇOCUKLARI İÇİN NÖBETTE

Aileyi canından bezdiren yılan paniği giderek büyürken, çevre sakinleri de durumdan oldukça tedirgin. Köylüler, özellikle sokakta oynayan çocukların güvenliği açısından bu istilanın büyük bir risk teşkil ettiğini belirterek yetkililerden acil müdahale bekliyor.

Görenlerin gözlerine inanamadığı bu sıra dışı yılan yoğunluğunun, bölgedeki mevsimsel şartlardan mı yoksa evin fiziki mimarisinden mi kaynaklandığı ise uzman ekiplerin yapacağı teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.





Özmen ailesi ve köy halkı, şimdi evlerini bu istiladan kurtaracak kapsamlı bir ilaçlama çalışmasının başlaması için gün sayıyor.