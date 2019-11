Jet Li kimdir?

Li, geleneksel Uzak Doğu dövüş sanatları üzerine eğitim aldı ve 8 yaşında Pekin Amatör Spor Okulu'na kabul edildi. 3 yıl sonra, bu uzun eğitimin ardından Li, ilk Milli Wushu Şampiyonluğunu aldı.

1974 yılında çıktığı dünya turunda Beyaz Saray'da başkan Nixon adına düzenlenen ikili dövüş müsabakasında onur ödülü aldı. Bunu izleyen 5 yıl boyunca da bu onuru kimseye kaptırmadı.

17 yaşında okuldan mezun olduktan sonra, bir çok önemli filmde rol almaya başladı. Ama kariyeri, 1982 yılında yönetmen Chang Hsin Yen'in yönettiği "Shaolin Temple" ile başladı. Böylece şöhrete giden yolda ilk adımını attı ve bu filmin büyük başarısı, onun Hollywood'la tanışmasından önce 25 başarılı Asya filminde yer almasını sağladı.

1997' de çekilen " Once Upon a Time in China" filminde, canlandırdığı, Çin kahramanı Wong Fei-Hong karakteriyle hafızalara kazındı. O artık onurlu ve cesur kahraman rollerinin aranan yüzüydü.

Hollywood'da kariyerinin başlangıcı da olan ilk İngilizce filmi "Cehennem Silahı 4"te Mel Gibson ve Danny Glover ile rol aldı. Böylece iyi ve cesur kahraman rolünde olduğu gibi kötü adam karakterini de başarıyla canlandırabileceğini kanıtlamış oldu.

Onu "Romeo Ölmeli" (Romeo Must Die)(2000), "The One" (2001) ve "Ejderin Öpücüğü"(Kiss of the Dragon)(2001) filmleri izledi.

1999 yılında uzun süredir birlikte olduğu Nina Li ile evlendi.

Daha sonra tekrar Çin sinemasına dönüş yapan Li, Zhang Yi Mou imzalı Uzak Doğu sinemasının baş yapıtlarından biri olan "Hero"(2002) filminde baş rolde yer aldı.

En son 2006 yılında "Korkusuz" (Fearless) filmiyle sevenleriyle buluşan Jet Li, Asya'yı Hollywood'da temsil eden en başarılı isimlerden biridir.

Filmografi

Shaolin Temple (1982)

Shaolin Temple 2: Kids from Shaolin (1984)

Shaolin Temple 3: North and South Shaolin (1986)

Born to Defence (1986)

Dragon Fight (1988)

Dragons of the Orient (1988)

Once Upon a Time in China (1990)

Once Upon a Time in China 2 (1991)

The Master (1992)

Once Upon a Time in China 3 (1992)

Swordsman II (1992)

The Legend of Fong Sai-Yuk / The Legend (1993)

The Legend of Fong Sai-Yuk II / The Legend II (1993)

The Last Hero in China / Deadly China Hero (1993)

The Kung Fu Cult Master (1993)

The Tai Chi Master / Twin Warriors(1993)

Li Lian Jie's Shaolin Kung Fu (Belgesel) (1994)

The New Legend of Shaolin / The Legend Of The Red Dragon (1994)

The Bodyguard from Beijing / The Defender (1994)

Fist of Legend (1994)

My Father Is a Hero / The Enforcer (1995)

High Risk / Meltdown (1995)

Dr. Wai in "The Scripture with No Words" (1996)

Black Mask (1996)

Once Upon a Time in China and America (1997)

Hitman / Contract Killer (1998)

Lethal Weapon 4 (1998)

Romeo Must Die (2000)

Kiss of the Dragon (2001)

The One (2001)

Hero (2002)

Cradle 2 the Grave (2003)

Unleashed (2005)

Fearless (2006)

Rogue (2006)