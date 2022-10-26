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Giriş Tarihi: 27.10.2022 07:03

Acemi Cadı'nın Rüya'sı son haliyle şaşkına çevirdi! Görenlerin ağzı açık kaldı

Acemi Cadı’nın Rüya’sı son haliyle şaşkına çevirdi! Görenlerin ağzı açık kaldı

Merve Boluğur'un tanınmasını sağlayan 'Acemi Cadı' dizisinde Rüya karakterine hayat veren İrem Erkaya, yıllar sonra gündem oldu. Değişime kızıl saçlarından başlayan oyuncu, sakin bir hayat sürüyor. Ayşegül karakterinin en yakın arkadaşı Rüya'ya hayat veren ve kızıl saçlarıyla dikkati çeken İrem Erkaya, değişimiyle şaşırttı. Rüya karakteriyle hafızalarda yer edinen Erkaya'nın son halini görenler, şaşıp kalıyor. Sosyal medyadan paylaşımlar yapan ve değişim rüzgarına kapılan Erkaya'nın sevilen kızıl saçlarına ise veda ettiği görüldü. İşte merak edenler için İrem Erkaya'nın inanılmaz değişimi ve son hali…

Şenay Gürler, Merve Boluğur, Nergis Kumbasar ve Çağkan Çulha gibi isimlerin yer aldığı Acemi Cadı, 2006 yılında yayınlandı. Cadı rolünü canlandıran Merve Boluğur bu dizi sayesinde tanınmaya başlarken, bazı isimler ise oyunculuklarıyla dikkati çekti.

Acemi Cadı’nın Rüya’sı son haliyle şaşkına çevirdi! Görenlerin ağzı açık kaldı

Bu isimlerden birisi olan ve sempatik tavırlarıyla akıllarda kalan İrem Erkaya, uzun bir süredir ekranlarda yer almıyor.

Acemi Cadı’nın Rüya’sı son haliyle şaşkına çevirdi! Görenlerin ağzı açık kaldı

Herhangi bir projede yer almayan İrem Erkaya, dizide Ayşegül'ün en yakın arkadaşına hayat vermişti.

Acemi Cadı’nın Rüya’sı son haliyle şaşkına çevirdi! Görenlerin ağzı açık kaldı

İREM ERKAYA'NIN AĞIZLARI AÇIK BIRAKAN DEĞİŞİMİ

Ayşegül karakterinin en yakın arkadaşı Rüya'ya hayat veren ve kızıl saçlarıyla dikkati çeken İrem Erkaya, değişimiyle gündem oldu. Rüya karakteriyle hafızalarda yer edinen Erkaya'nın son halini görenler, şaşıp kalıyor.

Acemi Cadı’nın Rüya’sı son haliyle şaşkına çevirdi! Görenlerin ağzı açık kaldı

Sosyal medyadan paylaşımlar yapan ve değişim rüzgarına kapılan Erkaya'nın sevilen kızıl saçlarına ise veda ettiği görüldü.

Acemi Cadı’nın Rüya’sı son haliyle şaşkına çevirdi! Görenlerin ağzı açık kaldı

İREM ERKAYA ŞİMDİLERDE NE YAPIYOR?

Yılan Hikayesi, Zeybek, Acemi Cadı, Düğün Şarkıcısı ve Hayat Bilgisi gibi yapımlarda yer alan İrem Erkaya, 1978 yılında İstanbul'da doğdu.

Acemi Cadı’nın Rüya’sı son haliyle şaşkına çevirdi! Görenlerin ağzı açık kaldı

2001 yılında Akademi İstanbul Tiyatro Bölümü'nü tamamlayan Erkaya, modern dans eğitimi aldı.

Acemi Cadı’nın Rüya’sı son haliyle şaşkına çevirdi! Görenlerin ağzı açık kaldı

Genç oyuncu şu sıralar, tiyatroya ağırlık verdi...

Acemi Cadı’nın Rüya’sı son haliyle şaşkına çevirdi! Görenlerin ağzı açık kaldı

Oyuncu İrem Erkaya, Merjam'a verdiği röportajda hakkında merak edilenleri açıklamıştı...

Acemi Cadı’nın Rüya’sı son haliyle şaşkına çevirdi! Görenlerin ağzı açık kaldı

Ben de herkes gibi olumlu olumsuz bir sürü özelliğe sahip normal bir insanım. Bütün zıtlıkları içimde barındırıyorum. Sakin-öfkeli, mutlu-mutsuz, neşeli-melankolik…

Acemi Cadı’nın Rüya’sı son haliyle şaşkına çevirdi! Görenlerin ağzı açık kaldı

1980'ler Türkiye'sinde Fıstık Ağacı'nda bir mahallede büyüdüm. Siyah beyaz ve tek kanallı TV günlerinde, sabahtan akşama kadar sokakta oyun peşinde koşan, ağaçlara salıncaklar kuran, meyveyi bahçeden dalından yiyebildiğimiz zamanlarda memur bir ailenin küçük kızı olarak büyüdüm.

Acemi Cadı’nın Rüya’sı son haliyle şaşkına çevirdi! Görenlerin ağzı açık kaldı

Cildim için özel bir şey uygulamıyorum ama hareketli bir insanım. Yürüyüşler yapıyorum, dans ediyorum ve gülümsemeyi seviyorum.

Acemi Cadı’nın Rüya’sı son haliyle şaşkına çevirdi! Görenlerin ağzı açık kaldı

Sahnede olmak cesaret isteyen bir eylem.

Acemi Cadı’nın Rüya’sı son haliyle şaşkına çevirdi! Görenlerin ağzı açık kaldı

Tıpkı hayatın içinde kendi rolümüzü iyi bir şekilde oynama çabamız gibi.

Acemi Cadı’nın Rüya’sı son haliyle şaşkına çevirdi! Görenlerin ağzı açık kaldı

Cesaret isteyen bir iş yaşamak, sahne ise onun parodisi.

Acemi Cadı’nın Rüya’sı son haliyle şaşkına çevirdi! Görenlerin ağzı açık kaldı

İş birliği ve onun devamında gelen güven duygusu.

Acemi Cadı’nın Rüya’sı son haliyle şaşkına çevirdi! Görenlerin ağzı açık kaldı

Benim sahnedeki tek motivasyonum o anın içinde olmak.

Acemi Cadı’nın Rüya’sı son haliyle şaşkına çevirdi! Görenlerin ağzı açık kaldı

İnsan ruhu hayal edemeyeceğiniz kadar sınırsız özelliklere sahip.

Acemi Cadı’nın Rüya’sı son haliyle şaşkına çevirdi! Görenlerin ağzı açık kaldı

Biraz dikkat gösterdiğinizde ruhumuzun en derinlerinde sanki biz değilmiş gibi davranan ve konuşan başka bir "Ben" ile karşılaşabiliyoruz.

Acemi Cadı’nın Rüya’sı son haliyle şaşkına çevirdi! Görenlerin ağzı açık kaldı

Sahnede de böyle başka "Ben"leri canlandırabilmek heyecan verici.

Acemi Cadı’nın Rüya’sı son haliyle şaşkına çevirdi! Görenlerin ağzı açık kaldı

Peki, seyircileriniz sizi genel olarak güler enerjik hâllerinizle tanıyor ama her günümüz bir olmuyor, her sabaha aynı uyanmıyoruz fakat akşam ne olursa olsun o sahneniz var. Üzgün veya mutsuz olduğunuzda bunu nasıl toparlayabiliyorsunuz? Ya da o gün rolünüzdeki performansınızı ne kadar etkiliyor?

Anın içinde olmak geçmiş veya geleceği değil, size şimdiyi armağan eder.

Acemi Cadı’nın Rüya’sı son haliyle şaşkına çevirdi! Görenlerin ağzı açık kaldı

Şimdi ise her zaman yeni ve tazedir. O günkü performans, o anın içinde gizlidir.

Acemi Cadı’nın Rüya’sı son haliyle şaşkına çevirdi! Görenlerin ağzı açık kaldı

Onun peşinden giderim. Günlük mutsuzluk ya da yorgunlukları sahneye taşımam.

Acemi Cadı’nın Rüya’sı son haliyle şaşkına çevirdi! Görenlerin ağzı açık kaldı

Adaletsiz, merhametsiz ve bencilce yaşanan durumlar.

Acemi Cadı’nın Rüya’sı son haliyle şaşkına çevirdi! Görenlerin ağzı açık kaldı

Oynadığım bütün karakterler benden bir parça taşımıştır.

Acemi Cadı’nın Rüya’sı son haliyle şaşkına çevirdi! Görenlerin ağzı açık kaldı

Pek bir faydasını görmedim çünkü günlük hayatımda oyuncu kimliğimi sürdüren biri değilim.

Acemi Cadı’nın Rüya’sı son haliyle şaşkına çevirdi! Görenlerin ağzı açık kaldı

Sahneden indiğim anda oyuncu olduğumu unutuyorum.

Acemi Cadı’nın Rüya’sı son haliyle şaşkına çevirdi! Görenlerin ağzı açık kaldı

Dansçı, fotoğrafçı, ressam, heykeltıraş, şarkıcı, mimar, gezgin…

Acemi Cadı’nın Rüya’sı son haliyle şaşkına çevirdi! Görenlerin ağzı açık kaldı

Birini diğerinden ayıramıyorum. Öyle zor bir şey ki sanki ayrımcılık yapmış olurum diye düşünüyorum.

Acemi Cadı’nın Rüya’sı son haliyle şaşkına çevirdi! Görenlerin ağzı açık kaldı

Yaşanan sakarlıklar, beklenmedik tatlı kazalar, mutlu anlar yaşatıyor.

Acemi Cadı’nın Rüya’sı son haliyle şaşkına çevirdi! Görenlerin ağzı açık kaldı

Çocukluğumdan beri okumayı seviyorum. Clarissa Pinkola Estes'in "Kurtlarla Koşan Kadınlar" başucu kitabım.

Acemi Cadı’nın Rüya’sı son haliyle şaşkına çevirdi! Görenlerin ağzı açık kaldı

İnsanoğlu var olduğu sürece drama devam edecek.

Acemi Cadı’nın Rüya’sı son haliyle şaşkına çevirdi! Görenlerin ağzı açık kaldı

Sınırsız bir hayal gücü ile riske girmekten ve kaybetmekten korkmayan cesur tercihler yapmalarını tavsiye edebilirim.

Acemi Cadı’nın Rüya’sı son haliyle şaşkına çevirdi! Görenlerin ağzı açık kaldı

Bereket, güç ve hafiflik.

Acemi Cadı’nın Rüya’sı son haliyle şaşkına çevirdi! Görenlerin ağzı açık kaldı

Moda kendimi rahat, iyi ve güzel hissettiğim yerde duruyor.

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Acemi Cadı'nın Rüya'sı son haliyle şaşkına çevirdi! Görenlerin ağzı açık kaldı
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