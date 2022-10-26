Acemi Cadı’nın Rüya’sı son haliyle şaşkına çevirdi! Görenlerin ağzı açık kaldı

Peki, seyircileriniz sizi genel olarak güler enerjik hâllerinizle tanıyor ama her günümüz bir olmuyor, her sabaha aynı uyanmıyoruz fakat akşam ne olursa olsun o sahneniz var. Üzgün veya mutsuz olduğunuzda bunu nasıl toparlayabiliyorsunuz? Ya da o gün rolünüzdeki performansınızı ne kadar etkiliyor?

Anın içinde olmak geçmiş veya geleceği değil, size şimdiyi armağan eder.