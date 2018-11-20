Rüyada boy uzaması ne anlama geliyor?

Bir kimse rüyasında boyunun aşırı derecede uzadığını görürse, göğe doğru yaklaştığı için ecelinin yaklaştığı veya rütbe ve makamından düşmesi şeklinde yorulur. Rüyada boyunun kısaldığını görmek ise, mücadele ve münakaşada acizlik, savaş ve düşmanlıkta perişanlık demektir.

Memuriyet talebinde olan bir insanın boyunun uzadığını görmesi istediğine kavuşmasına işaret eder. Memur olan bir insan boyunun kısa olduğunu görürse, memuriyetten alınır veya bu rüya istediği şeyin mümkün olmadığına işaret eder.