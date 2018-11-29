Rüyada karga görmek ne anlama gelir?

Mal ve haberdir. Kargayı bir dalda gören gurbete gider. Etinden yediğini gören haram mal edinir. Karganın sesi haberdir. Çift bağırışlar iyi değildir. Beş ve daha fazla karga çığlığı hayırlı haberdir.Rüyada bir karga ile uğraştığını gören insan fasık ve çok yalancı bir insanla uğraşır. Bir kimse rüyasında bir kargaya rastlasa veya kargayı elinde tuttuğunu görse, bu rüya o kimsenin kendi işinde aldanacağına ve isteğinden vazgeçeceğine işarettir.Bir karganın konuştuğunu görmek: Bir yabancıdan görülecek olan destek ve yardımı simgeler.Karınızın üzerinde veya yatağında karga görmek: Karınızın yabancı bir erkek ile münasebette bulunduğuna işaret eder.Alaca karga görmek: Yalancı, kendini beğenmiş ve kibirli bir kişi ile tabir edilir.Evinizde karga görmek: Ahlaksız bir kişinin aileniz veya eşiniz hakkında yapacağı kötülüklere işaret eder.Karganın doğurduğunu görmek: Sevinç ve mutluluğa,Kargayı kesmek: Hayırsız ve kötü bir evlat sahibi olmaya,Karga avlamak: Hayırsız bir mal veya paraya sahip olacağınıza işaret eder