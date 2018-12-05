Rüyada koyun görmek ne anlama gelir?

Rüyada koyun, koç, kuzu görmek güç, kuvvet, helal mal, çocuk, itibarlı insan, kurtuluş, zafer, şifa, amaca ulaşma olarak yorumlanır. Koç şerefli, itibarlı, güçlü bir insanı temsil eder. Rüyada kendisinin bir koçu bulunduğunu gören itibarlı olur.

Koç almak için pazarlık yaptığını görene itibarlı bir insan muhtaç olur. Bir koçun öldüğünü görmek büyük bir zatın vefatına, onun kesildiğini görmek böyle bir insanın öldürüleceğine işarettir.

Dişi koyun, itaatkar kadın ve kolay kazanılan helal rızıktır. Kuzu ise, oğlan çocuk ve murattır. Bunlarda görülen hallet onlara nispetle yorumlanır.