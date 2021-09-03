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Giriş Tarihi: 3.9.2021 07:23 Son Güncelleme: 3.9.2021 07:23

Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 2 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama

Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 2 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama

Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri canlı yayında düzenlenen Süper Loto çekiliş sonuçları ile birlikte kazandıran numaralar belli oldu. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişte büyük ikramiye 12 milyon TL’yi aştı. Şans oyunu sevenlerin ilgiyle takip ettiği Milli Piyango Online ile 2 Eylül Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte Süper Loto çekiliş sonuçları 2 Eylül 2021 Perşembe.

1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı olan bir oyun olarak bilinen ve şans oyunu sevenlerin sıklıkla takip ettiği Süper Loto çekiliş sonuçları 2 Eylül Perşembe akşamı canlı yayında belli oldu. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ile birlikte kazandıran numaralar da açıklandı. Haftanın üç günü düzenlenen oyun için seçilen her 6 sayının bir kolon oluşturduğu biliniyor. Bu başlık altından; Milli Piyango Online ile 2 Eylül Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz. İşte Süper Loto çekiliş sonuçları!

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 2 EYLÜL 2021 PERŞEMBE

Haftanın üç günü, Salı, Perşembe ve Pazar günü çekilişi yapılan Süper Loto'nun bu akşamki çekilişi saat 21.30'da www.millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlanacak.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto sonuçları her hafta salı, çarşamba ve perşembe günleri yapılan çekilişlerin ardından yayınlanıyor. Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 2 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama
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