Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Loto sonuçları son dakika açıklandı! Milli Piyango İdaresi ile 5 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 5.10.2021 22:04 Son Güncelleme: 5.10.2021 22:04

Süper Loto sonuçları son dakika açıklandı! Milli Piyango İdaresi ile 5 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Süper Loto sonuçları son dakika açıklandı! Milli Piyango İdaresi ile 5 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi ile Sisal Şans ortaklığında her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan ve MP TV canlı yayınında şanslı numaraları belirlenen Süper Loto sonuçları bugün bir kez daha belirlenerek şans oyunu severlere duyuruldu. Bugünkü MPİ canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ve MPİ bayilerine uğrayarak kupon dolduranlar kazandıran numaraları merak ederek 5 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Merak edilen 5 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

"Süper Loto sonuçları" her hafta 3 gün yapılan canlı çekilişle duyurulmaya devam ediliyor. Bugünkü MP TV canlı çekiliş için Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans aracılığıyla Milli Piyango Online üzerinden kupon doldurmaları sonrası kazandıran numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "5 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (5 EKİM)

Milli Piyango Online ile 5 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 5 Ekim Süper Loto sonuçları: 36 - 25 - 9 - 18 - 59 - 41


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Süper Loto sonuçları son dakika açıklandı! Milli Piyango İdaresi ile 5 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
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