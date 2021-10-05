"Süper Loto sonuçları" her hafta 3 gün yapılan canlı çekilişle duyurulmaya devam ediliyor. Bugünkü MP TV canlı çekiliş için Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans aracılığıyla Milli Piyango Online üzerinden kupon doldurmaları sonrası kazandıran numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "5 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (5 EKİM)

Milli Piyango Online ile 5 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;