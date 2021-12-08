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51 yaşındaki Deniz Seki yine sosyal medyada alay konusu oldu! ‘Neden aynadaki daha kilolu?’

51 yaşındaki ünlü şarkıcı Deniz Seki, yaşadığı zor günler gibi kilolarını da geride bıraktı. Adeta küllerinden doğan Deniz Seki, son dönemde verdiği kilolarla gündemden düşmüyor. Fazla kilolarından kurtulan ve 36 bedene kadar düşen şarkıcı, yeni haliyle sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor. Deniz Seki'yi görenler tanımakta zorlandı ve 'Neden aynadaki daha kilolu?' diye sormadan edemedi. 50 yaşındaki ünlü şarkıcı, son paylaşımında Photoshop'u bir hayli abarttı. İşte Photoshop'u fazla kaçıran Deniz Seki...

Giriş Tarihi: 08.12.2021 13:30 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 13:42 PAYLAŞ