51 yaşındaki Deniz Seki yine sosyal medyada alay konusu oldu! ‘Neden aynadaki daha kilolu?’

51 yaşındaki ünlü şarkıcı Deniz Seki, yaşadığı zor günler gibi kilolarını da geride bıraktı. Adeta küllerinden doğan Deniz Seki, son dönemde verdiği kilolarla gündemden düşmüyor. Fazla kilolarından kurtulan ve 36 bedene kadar düşen şarkıcı, yeni haliyle sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor. Deniz Seki'yi görenler tanımakta zorlandı ve 'Neden aynadaki daha kilolu?' diye sormadan edemedi. 50 yaşındaki ünlü şarkıcı, son paylaşımında Photoshop'u bir hayli abarttı. İşte Photoshop'u fazla kaçıran Deniz Seki...
Son dönemde verdiği kilolarla büyük değişim geçiren şarkıcı Deniz Seki, paylaştığı fotoğrafla yine sosyal medyanın gündemine oturdu.
Şarkıcı Deniz Seki, mart ayında ayrıldığı iş insanı sevgilisi İrfan Özçelik ile altı ay önce barıştı.
Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle nikah masasına oturamadıklarını dile getiren çiftten Seki, son paylaşımıyla yine şaşırttı.
Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan ünlü şarkıcı, konser öncesi kuliste verdiği pozunu, "Biz sahneye başladık bile..." notuyla Instagram hesabından yayınladı.
2,5 ayda 22 kilo vererek, 36 bedene düşen Deniz Seki'nin değişimi takipçilerini şaşırttı.